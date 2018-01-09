اهالي عكا يخرجون عن صمتهم بمظاهرة احتجاجية ضد أوامر الهدم: عكا ليست للبيع

المشاركون في المظاهرة:

عكا كانت وستبقى عربية بأسوارها وبحرها وبيوتها

شارك العشرات من اهالي عكا القديمة اليوم الثلاثاء بمظاهرة احتجاجية تنديداً "بسياسة بلدية عكا تجاه المواطنين العرب في البلدة القديمة وضد اوامر الهدم التي اصدرتها البلدية ضد 3 منازل" كما قالوا.





وقد ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بسياسة هدم المنازل وأخرى ضد ارتفاع أسعار ضرائب الأرنونا وتحرير المخالفات ضد السائقين معبرين عن غضبهم واستيائهم من هذه الخطوات التي تهدف الى تضييق الخناق على المواطنين العرب بهدف ترحيلهم من بيوتهم او بيعها للاستيطان بها. وقد انطلقت المسيرة من ساحة الكركور، لتجوب السوق وأزقة عكا وصولا إلى ساحة مسجد الجزار.



وردد المشاركون هتافات مؤكدة على "صمود المواطنين العرب في عكا"، وأخرى منددة "بسياسة التضييق والتمييز التي تنتهجها بلدية عكا بحقهم".

واكد الجميع على أنّ: "بيوت عكا ليست للبيع وانهم في بيوتهم باقون مهما كان الثمن" وتابعوا: "عكا كانت وستبقى عربية بأسوارها وبحرها وبيوتها".

