عنبتاوي:الجبهة ستدعم أي مرشح غيري وبركة وجرايسي كادا أن يحدثا فتنة

أبرز تصريحات أمين عنبتاوي:



محمد بركة مكانه ليس في رئاسة المتابعة فقد فشل ولم يحدث أي تغيير في اللجنة



ستدعم الجبهة اي مرشح غير امين عنبتاوي حتى لو كان عرسان ياسين



كاد محمد بركة وجرايسي ان يؤديا الى فتنة في شفاعمرو

لم اجد من الادارة السابقة سوى الاوراق وبدون دراسة

لو استمر العمل في التخطيط الذي وجدته لبكت جميع الاجيال القادمة

الادعاء بأن عمل المركز الجماهيري يحمل اجندة صهيونية هو واهٍ

العجز الكبير الذي كان في البلدية شل عملها

أنجزت 75% من شمل حي ابو شهاب ضمن الخارطة التصويرية لاخراج الحي من مأزقه

المعارضة في شفاعمرو كيدية وهدفها إفشال عمل الرئيس وتعطيل المشاريع

توزيع الموظفين حسب العطاء والقدرات وليس الطائفة والحارة

وفد الجبهة الذي زار عضو البلدية زياد الحاج أدلى بتصريحات صارخة وجه فيها اتهاما مباشرا لي ولأعضاء المجلس البلدي في الائتلاف

تصريحات رامز جرايسي ومحمد بركة وايمن عودة بعد الاعتداء على الحاج تخلق فتنة في المدينة

لدي ألف علامة سؤال إذا كنت سأقبل أن يبقى اسمي في القائمة المشتركة لتعميقها الانقسام والتفرقة



سأرشح نفسي في الانتخابات المقبلة لأنه تم الكشف عن التضليل الذي روج له وسيتم الكشف أيضا عن المؤامرات خلال الفترة القريبة

استضاف تلفزيون العرب ِarabTV رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي في حوار جريء وساخن ضمن برنامج مواجهة مع العرب، الذي يقدمة فايز شتيوي ويوسف شداد. وقد سألنا أمين عنبتاوي عن أزمة المدرسة التكنولوجية وعن فض الائتلاف وعن التشكيلة الطائفية في ادارة بلدية شفاعمرو وفي شؤون أخرى عديدة ومختلفة وشائكة وحساسة.

شاهدوا اللقاء الكامل:



وأجاب رئيس بلدية شفاعمرو أمين عنبتاوي على تساؤلات عديدة ومختلفة وجريئة تطرح لأول مرة، وقال:"يتجنى من يقول أن شفاعمرو في فترتي لم تشهد نهضة عمرانية".

واشار الى فشل الإدارة السابقة بإدارة ناهض خازم في تنفيذ المشاريع على حد تعبيره وقال متسائلًا:" هل يعقل أن رئيس بلدية وعلى مدار 5 سنوات يجلس ليخطط فقط؟". واضاف:"لم اجد من الادارة السابقة سوى الاوراق وبدون دراسة، ووجدت تخطيطا غير سليم للخارطة الهيكلية وأعدت هذا التخطيط بإشراك الجمهور، ولو استمر العمل في التخطيط الذي وجدته لبكت جميع الاجيال القادمة".

وتابع:"في عامي 2012 و2013 عملت البلدية بدون ميزانية وانا منذ اللحظة الاولى بدات بتقليص العجز الذي شلّ عملها".

وهاجم عنبتاوي المعارضة في البلدية قائلًا:" عملت على إعادة بناء الجهاز البلدي وعند التطبيق عرقل بعض أعضاء الادارة، لأن المعارضة في شفاعمرو كيدية وهدفها إفشال عمل الرئيس وتعطيل المشاريع".

كما هاجم رئيس البلدية امين عنبتاوي رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وقال:" محمد بركة مكانه ليس في رئاسة المتابعة فقد فشل ولم يحدث أي تغيير في اللجنة. كما ان غير قادر على خدمة مدينته شفاعمرو". وعن الخلاف الاخير بينما قال:" ان وفد الجبهة الذي زار عضو البلدية زياد الحاج أدلى بتصريحات صارخة وجه فيها اتهاما مباشرا لي ولأعضاء المجلس البلدي في الائتلاف، غير ان تصريحات رامز جرايسي ومحمد بركة وايمن عودة بعد الاعتداء على الحاج تخلق فتنة في المدينة".





