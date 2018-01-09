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فنانين فن عربي كيف خسرت غادة عبد الرازق الكثير من وزنها؟

فنانين

كيف خسرت غادة عبد الرازق الكثير من وزنها؟
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كيف خسرت غادة عبد الرازق الكثير من وزنها؟

أكثر ما لفت انظار الجمهور هو نحافتها الزائدة، حيث بدت وقد خسرت الكثير من وزنها فراح محبوها يتساءلون عن السبب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-11 07:29:50 A A

لا زالت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ تحافظ على جسمها وعلى رشاقتها، ويبدو في هذا الاطار، انها ملتزمة بنظام غذائي خاص جعلها تخسر الكثير من وزنها. فقد نشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تجلس إلى جانب إحدى المواقد وظهرت في الصورة على طبيعتها من دون مكياج، وقد ارتدت كنزة واسعة ومريحة وسروالاً ممزقاً.

إلا أن أكثر ما لفت انظار الجمهور هو نحافتها الزائدة، حيث بدت وقد خسرت الكثير من وزنها فراح محبوها يتساءلون عن السبب الذي يبدو انه لا يعود الا الى حرص غادة على المحافظة على رشاقتها، الامر الذي يساعدها كثيرا في ادوارها التمثيلية.

 

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