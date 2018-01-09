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معلومات الابراج أخبار المرأة الجوزاء: عقلانية وموضوعية وتكره أن تبقى وحيدة

معلومات الابراج

المرأة الجوزاء: عقلانية وموضوعية
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المرأة الجوزاء: عقلانية وموضوعية وتكره أن تبقى وحيدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-10 07:42:54 A A

مولود برج الجوزاء يحتاج إلى الشّعور بالأمان والحنان ممن حوله، وهذه أكبر نقاط ضعفه فهو يحتاج إلى شخص في حياته يوفّر له هذه الحماية بشكل دائم، وإن لم يكن بحاجة إليه مادّيًا. حقيقةً؛ الحبّ محور كل حياة مولود هذا البرج ويسعى دائما لأن يكون بعلاقة وأن يبقى جميع من يحب إلى جانبه، فهو من كارهي الوحدة ولكنّه يحتاج لأن يكون وحيدا في اوقات قليلة كي يعيد ترتيب أوراقه.



صورة توضيحيّة

أما المرأة مولودة برج الجوزاء، فهي تملك زدواجيّةً كبيرةً في داخلها، تجعلها تعيش في صراع كبير بين أنوثتها وجدّيتها ومنطقيتها في العمل، وبين فكرها وميولها الثّقافية، لذلك مولودة الجوزاء عاطفيّة كثيرًا، تطلق العنان لمشاعرها دون حدود، وحبّها للتّغيير والتّنويع، وهي من المتابعات الجيدات للموضة، تجد متعة بشكل كبير في التسوق.

ومن ناحية أخرى مولودة هذا البرج هي عقلانيّة وموضوعيّة، وتهتمّ بالنّواحي الفكريّة، وتحليل الأمور، وعلى الرغم من احتياجها الكبير للرجل إلا أنّها ترى بالزواج سجنًا يقيّد حركتها، لكنّها عندما تتزوّج تحترم عقد الزّواج، وتخلص له، وتهتمّ أوّلًا بزوجها، بعدئذ أطفالها وبيتها، وتحبّ أن تكون فريدةً بجمالها كي تبقى الأجمل في نظر زوجها وحبيبها.
 

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