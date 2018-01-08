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جامعات / مدارس اخبار المدارس إلغاء الإضراب في مدرسة أم الغنم بالإعدادية بعد اجتماع للمجلس مع لجنة اولياء الامور

جامعات / مدارس

قرى المرج إلغاء الإضراب في مدرسة أم الغنم بالإعدادية
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إلغاء الإضراب في مدرسة أم الغنم بالإعدادية بعد اجتماع للمجلس مع لجنة اولياء الامور

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-09 07:15:28 A A

وصل الى موقع العرب البيان التالي:"عقدت مساء اليوم الاثنين جلسة في مكاتب المجلس المحلي الشبلي أم الغنم بين إدارة المجلس ممثلة برئيس المجلس نعيم شبلي ونائبه زيدان سلفيتي وكل من مدير قسم التربية والتعليم بالمجلس نير حزيزا ورئيس لجنة أولياء أمور طلاب أم الغنم بالمدرسة الاعدادية وذلك لبحث قرار لجنة أولياء أمور طلاب أم الغنم بالإضراب يوم غد الثلاثاء بسبب مشكلة حصلت مع أولادهم نهاية الفصل الماضي.



خلال الاجتماع تواصل رئيس المجلس مع جانيت شبلي مديرة المدرسة، وتم الاتفاق مع رئيس لجنة أولياء الأمور على عودة الطلاب يوم غد للمدرسة وإلغاء الإضراب والقيام ببعض الإجراءات بيها مرافقة مسؤول الأمان والسلامة بالمجلس حافلة الطلاب وغيرها .
وبهذا يعود كل طلاب المدرسة من الشبلي أم الغنم يوم غد إلى مقاعد الدراسة مع تمنيات إدارة المجلس لهم بأن يكون فصلًا دراسيًا ناجحًا بكل المقاييس.

 

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