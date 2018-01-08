وزارة المعارف: تقصير عطلتي الشتاء والربيع في المدارس العربية

وزارة التربية والتعليم في بيانها:



من أهداف البرنامج اعطاء حلول للأهل الموظّفين وتخفيف عبء التّكاليف عن الأهل بمعدّل 1000 شاقل لكل عائلة عن ولدين

سيرافق البرنامج طواقم تربويّة مهنيّة وسيتم توفير ميزانيّات خاصّة لهذا البرنامج

في الوسط اليهودي البرنامج سيكون 5 أيّام في عطلة عيد الفصح و5 أيّام في عطلة عيد الأنوار وفي الوسط العربي سيكون البرنامج 5 أيّام في عطلة الرّبيع و 5 أيّام في عطلة الشّتاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة المالية، اليوم الاثنين، عن تقصير عطلتي الشتاء والربيع في المدارس العربية، ضمن برنامج جديد تحت عنوان "مدارس الأعياد". حيث تمّ الإعلان عن البرنامج من خلال مؤتمر صحفيّ خاص، شارك به وزيرا التربية والتعليم والمالية.



صور من المؤتمر الصحفي



وجاء في بيان صحفي صادر عن كمال عطيله، النّاطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي، ما يلي:"أعلنت اليوم وزارة التّربية وبالتّعاون وزارة الماليّة من خلال مؤتمر صحفي شارك فيه وزير التّربية نفتالي بينيت، وزير الماليّة موشيه كحلون ، مدير عام وزارة التّربية شموئيل أبواب ومدير عام وزارة الماليّة شاي باباد كذلك رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس عن البرنامج الجديد " مدارس الأعياد ".



وزاد البيان:"وقال وزير التّربية نفتالي بينيت خلال المؤتمر:"رأينا الضائقة الكبيرة التي يمّر بها الأهالي في العطلات المدرسيّة والتي جعلتهم يختارون ما بين العمل وبين ايجاد أطر لأولادهم . وعدنا بتوفير حل يتلائم مع احتياجات الأهل وعليه سنقوم بتقصير عطلة عيد الفصح بخمسة أيّام كذلك عطلة عيد الأنوار ووفق ذلك فانّ نحو مليون طالب من طلاب رياض الأطفال وحتّى الصفوف الثّالثة سيستفيدون من هذا القرار وسيتواجدون في اطار تربوي داعم. بعد أن وضعنا حلا لمشكلة الصّفوف الصّغيرة وأضفنا مساعدة في كل روضة الآن نقوم بتقصير العطلات المدرسيّة".

وصرّح المدير العام للوزارة شموئيل أبواب:"برنامج "مدارس الأعياد " في العطلات المدرسيّة هو تحوّل كبير فيه تأخذ وزارة التّربية المسؤوليّة على الطلاب وأوقات فراغهم . نوفّر اطارا تربويّا مراقبا ونوفّر اطارا اجتماعيا رائعا من خلال تقليص الفجوات وتوفير فرصة متساوية لكل طالب. في هذا العام سنبدأ بـ 5 أيّام وفي العام القادم سيكون 10 أيّام وسيتم نشر " صوت ينادي " للسّلطات المحليّة ومن هنا أدعو جميع السّلطات للمشاركة".



وأضاف البيان الصادر عن الوزارة:"أهداف البرنامج :

• اعطاء حلول للأهل الموظّفين .

• تخفيف عبء التّكاليف عن الأهل بمعدّل 1000 شاقل لكل عائلة عن ولدين .

• تقليص الفجوات وتوفير فرص متساوية لكل الطلاب .

• برنامج تربوي للطلاب خلال العطلات .

الطلاب المشتركون في البرنامج :

كل طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفوف الأولى- الثّالثة حيث سيتواجدون في اطار من الفعاليّات والنشاطات من الساعة السابعة والنصف صباحا لطلاب الروضات ومن الساعة الثّامنة صباحا لطلاب المرحلة الابتدائيّة لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر لجميع الطلاب.

• 494,337 طلاب الرّوضات ( 474,952 من جهاز التّعليم العادي و- 19,021 من جهاز التّعليم الخاص ) .

• 461,018 طالبا من المرحلة الابتدائيّة من الصفوف الأولى- الثّالثة من بينهم 4182 من جهاز التّعليم الخاص .

ستكون الفعاليّات أيّام الأحد- الخميس ( السّابعة والنصف حتّى الواحدة في رياض الأطفال ومن الثّامنة حتّى الواحدة في المرحلة الابتدائيّة .وسيرافق البرنامج طواقم تربويّة مهنيّة وسيتم توفير ميزانيّات خاصّة لهذا البرنامج .( مربيّة أطفال ومساعده أو مرشد ومساعده في الرّوضات ومعلّم أو 2 مرشدين في كل مدرسة الى جانب مركّز للمشروع ) .

تكلفة البرنامج ستكون مجّانيّة لطلاب من عنقود اجتماعي- اقتصادي 1-4 .

ولغاية 20 شاقلا لطلاب من عنقود 5-7 ولغاية 30 شاقل لطلاب من عنقود 8-10

ميزانيّة البرنامج : 400 مليون شاقل

سيتم تقديم وجبة فطور الى جانب برنامج شيّق .

في الوسط اليهودي : البرنامج سيكون 5 أيّام في عطلة عيد الفصح و5 أيّام في عطلة عيد الأنوار وفي الوسط العربي سيكون البرنامج 5 أيّام في عطلة الرّبيع و 5 أيّام في عطلة الشّتاء"، بحسب البيان.