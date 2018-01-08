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سيارات جديد السيارات سوزوكي تقدم Ignis Adventure

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سوزوكي تقدم Ignis Adventure
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سوزوكي تقدم Ignis Adventure

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-08 14:39:57 A A

أعلنت سوزوكي بريطانيا عن اطلاق نسخ خاصة جديدة من موديلي Ignis وفيتارا وأطلقت عليهما Adventure و Kuro على التوالي وبالنسبة لـ Ignis Adventure فهي تعتمد على مستوى التجهيز SZ-T وتضيف باقة من الخيارات الخاصة التي تشمل اسبويلر خلفي وعتبات جانبية وشبكة تهوية ملونة في القضيب المركزي وملصقات جانبية ومصابيح ضباب بحواف ملونة وكاميرا رؤية خلفية.

كما يتوفر لها عجلات ألومينوم 16 بوصة وقضبان تحميل للسقف ومقاعد خلفية قابلة للانفصال وأربعة ألوان هى الأحمر Fervent و الأزرق اللؤلؤي Boost والأبيض اللؤلؤي Pure أو الأسود اللؤلؤي Super. وتوقعت سوزوكي أن قيمة هذه الاضافات تبلغ 1900 استرليني ولكن سعر نسخة Adventure يزيد فقط بواقع 1000 استرليني عن مستوى التجهيز SZ-T بسعر 13.999 استرليني.

أما فيتارا Kuro فتظهر بعد زيادة الطلب مع تصنيع الشركة 1000 نسخة من هذه السيارة التي تعتمد على مستوى التجهيز SZ-T بمحرك 1.6 لتر وناقل حركة مانيوال ودفع ثنائي مع نظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ ونظام ملاحة مع ادماج بالهاتف الذكي وزجاج يوفر الخصوصية بصورة قياسية.

وتضيف نسخة Kuro للسيارة عجلات ألومنيوم سوداء وباقة خارجية لجسم السيارة باللون الأسود وتشمل صادمين ومرايا خارجية واسبويلر علوي خلفي وشبكة تهوية أمامية وشعارات Kuro بينما في المقصورة توجد لمسات بيانو سوداء على لوحة القيادة وتأثيرات كربونية على الساعة التناظرية وتتوفر السيارة بأربعة ألوان تشمل الأبيض Superior والأسود Cosmic والرمادي Galactic والفضي Silky.

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