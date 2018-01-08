الرقم السريّ على هاتف الزوج.. يُدخل المرأة في دائرة الشك وقد تعتبره دليل خيانة!

ينصح الاختصاصيون بضرورة احترام كل طرف شخصية الثاني وطبيعته النفسية وشخصيته المختلفة، وحتى اختياراته

وضع الأزواج رقما سريا للهاتف يتسبب بغضب النساء، في كثير من الأحيان، حيث تجد المرأة نفسها في دائرة الشك، سيما أنها تعتبر ذلك دليل خيانة. وفي هذا الصدد، يعتبر الاختصاصيون أنه غالبا ما يلجأ أحد الزوجين أو كلاهما لوضع رقم سري خاص لهاتفه، وذلك بدافع الخصوصية أحيانا، وأحيانا أخرى خوفا من اطلاع أحدهما على محتويات هاتف الآخر، ما قد يتسبب في مشاكل أسرية.



صورة توضيحية



وينصح الاختصاصيون بضرورة احترام كل طرف شخصية الثاني وطبيعته النفسية وشخصيته المختلفة، وحتى اختياراته، مؤكدين أن محاولة خرق خصوصيات الآخر تعتبر نوعا من أنواع التجسس على الآخر، إذ أنه ليس كل حديث خاص يعني أن الآخر يحاول ارتكاب خيانة زوجية.



وتحدث اختصاصيون، حسب ما جاء في مقالات كثيرة، عن انهيار الكثير من العلاقات الزوجية بسبب محاولات اختراق خصوصيات أحد الطرفين، خاصة محاولات النساء معرفة أرقام هواتف في هاتف الزوج أو محاولة التجسس للكشف عن الرقم السري لبريده الإلكتروني او هاتفه، والعمل على تعقب أحدهما للآخر لمعرفة الأماكن التي يتردد أو تتردد عليها.



ويؤكد الاختصاصيون أن هناك فرقا كبيرا بين التشارك والخصوصيات، مشيرين إلى أن الزوجين يمكن أن يتشاركا في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية مثل اختيار الأصدقاء ورسم حدود العلاقة مع عائلتيهما وإنجاب الأولاد والمصاريف اليومية والسفر وقضاء العطل ومساعدة بعضهما البعض في حالات المرض وغيرها، إلا أن ذلك لا يعني أن لهم الحق في اقتحام خصوصيات الآخر.