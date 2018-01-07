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أخبار محليات اصابة اربعة اشخاص بجراح متفاوتة بحادث طرق قرب برطعة

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وادي عارة اصابة اربعة اشخاص بجراح متفاوتة بحادث طرق قرب برطعة
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اصابة اربعة اشخاص بجراح متفاوتة بحادث طرق قرب برطعة

من: ابراهيم ابو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-07 19:24:54 A A

افاد مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب نقلا عن وحدة (ايحود هتسلاه) وادي عارة:" ان حادث طرق وقع مساء الاحد، على شارع كتسير - برطعة بين ثلاثة مركبات". وأفاد بشير ابو عطا مدير وحدة ايحود هتسلاه وادي عارة ان الحادث قد وقع بين ثلاثة مركبات وقد أسفر عن وقوع اربعة إصابات وصفت بالمتوسطة وقد تم نقل المصابين الى مستشفى هلل يافة الخضيرة لتلقي العلاج.

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