اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: تمديد اعتقال 3 مشتبهين من الطيرة بالسطو على كراج للسيارات في تل أبيب

أخبار

المثلث الجنوبي تمديد اعتقال 3 مشتبهين من الطيرة بالسطو على كراج
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشرطة: تمديد اعتقال 3 مشتبهين من الطيرة بالسطو على كراج للسيارات في تل أبيب

الشرطة: 

خلال عمليات البحث عن المشتبهين عثرت الشرطة على السيارة التي بها وصل المشتبهون إلى المكان، وقد تمّ العثور بداخلها على قبّعات وقفازات وأدوات للسطو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-07 18:40:40 A A

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغا حول الاشتباه بتصرفات 3 أشخاص في مرآب لتصليح السيارات/ كراج في تل أبيب،  هذا وهرع أفراد الشرطة إلى المكان وعاينوا الأضرار التي ألحقت في المكان، كما وأنّه تمّ سرقة العديد من الأغراض من هناك، قوات الشرطة بمساندة الشرطة المدنية باشروا نشاطهم بالتفتيشات للتمكن من العثور على المشتبهين، وقد تمّ العثور عليهم وهم مختبئون خارج المحل، وعندما لاحظ المشتبهون الشرطة حاولوا الهرب وبعد مطاردة تمّ اعتقالهم، وهم 3 مشتبهين (21 و20 عامًا) من سكان الطيرة" بحسب الشرطة.


تصوير الشرطة

وتابعت الشرطة: "وخلال عمليات البحث عن المشتبهين عثرت الشرطة على السيارة التي بها وصل المشتبهون إلى المكان، وقد تمّ العثور بداخلها على قبّعات وقفازات وأدوات للسطو، وبعد اعتقال المشتبهين أعادت الشرطة المعدات المسروقة إلى المحل واقتيد المشتبهون إلى مركز الشرطة للاستجواب وتمّ حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن امتثلوا اليوم أمام محكمة الصلح في تل أبيب، وتمّ تمديد اعتقالهم حتّى نهار 09.01.2018

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تمرين إغاثة وإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية | [2600 قراءة]
2 هناك شخص ما ينافقك للحصول على ما يريده | [2600 قراءة]
3 كن ذكيًا ولطيفًا ولا تفسد علاقاتك | [2600 قراءة]
4 الحراك المهلاوي المعارض لتكريم نتنياهو: ندعو لطي صفحة | [2600 قراءة]
5 انحراف شاحنة عن مسارها يسفر عن حادث قرب طبريا | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض لضم أومتيتي | [0 مشاركة]
2 فتيات يافة الناصرة بكرة القدم يفزن على مجدالكروم | [0 مشاركة]
3 واتس آب يعود للعمل بعد قرابة الساعة من التوقف | [0 مشاركة]
4 ايران على صفيح ساخن : اعتقالات بالجملة والسلطات تهدد | [0 مشاركة]
5 حزب الليكود يقر ضم الضفة الغربية الى اسرائيل | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab