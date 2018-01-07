الشرطة: تمديد اعتقال 3 مشتبهين من الطيرة بالسطو على كراج للسيارات في تل أبيب

الشرطة:

خلال عمليات البحث عن المشتبهين عثرت الشرطة على السيارة التي بها وصل المشتبهون إلى المكان، وقد تمّ العثور بداخلها على قبّعات وقفازات وأدوات للسطو

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استلم مركز الشرطة بلاغا حول الاشتباه بتصرفات 3 أشخاص في مرآب لتصليح السيارات/ كراج في تل أبيب، هذا وهرع أفراد الشرطة إلى المكان وعاينوا الأضرار التي ألحقت في المكان، كما وأنّه تمّ سرقة العديد من الأغراض من هناك، قوات الشرطة بمساندة الشرطة المدنية باشروا نشاطهم بالتفتيشات للتمكن من العثور على المشتبهين، وقد تمّ العثور عليهم وهم مختبئون خارج المحل، وعندما لاحظ المشتبهون الشرطة حاولوا الهرب وبعد مطاردة تمّ اعتقالهم، وهم 3 مشتبهين (21 و20 عامًا) من سكان الطيرة" بحسب الشرطة.



تصوير الشرطة

وتابعت الشرطة: "وخلال عمليات البحث عن المشتبهين عثرت الشرطة على السيارة التي بها وصل المشتبهون إلى المكان، وقد تمّ العثور بداخلها على قبّعات وقفازات وأدوات للسطو، وبعد اعتقال المشتبهين أعادت الشرطة المعدات المسروقة إلى المحل واقتيد المشتبهون إلى مركز الشرطة للاستجواب وتمّ حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن امتثلوا اليوم أمام محكمة الصلح في تل أبيب، وتمّ تمديد اعتقالهم حتّى نهار 09.01.2018