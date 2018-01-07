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مطبخ حساء وشوربة حضري حساء القريدس والأرز..صحتين

مطبخ

حضري حساء القريدس والأرز..صحتين
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حضري حساء القريدس والأرز..صحتين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-11 15:11:41 A A

مقادير الوصفة:
5 كوب مرق
1/4 كوب أرز بسمتي
5 عود بقدونس
1 عود بصل أخضر مقطع
الروبيان :
2 ملعقة كبيرة زبدة
300 جرام روبيان حجم صغير
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة بهار سمك
1/4 ملعقة صغيرة كركم
1 حبة متوسطة جزر مفروم ناعم
1 كوب ذرة

للتقديم:
.. .. ليمون أرباع


صورة توضيحيّة

طريقة التحضير:
في قدر عميق ضعي المرق، الأرز، البقدونس والبصل. ضعي القدر على نار متوسطة. دعي المرق يغلي لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة إلى أن ينضج الأرز. تخلصي من البقدونس والبصل.
الروبيان: في مقلاة واسعة ضعي الزبدة. ضعيالمقلاةعلىنارمتوسطة. أضيفي الروبيان، الملح، البهار والكركم. باستعمال ملعقة خشبية قلبي الروبيان إلى أن يصبح لونه زهري.
أضيفي الروبيان على المرق والأرز. أضيفي الجرز والذرة. دعي الشوربة تطهي لمدة ٥ دقائق.
في طبق تقديم عميق أسكبي شوربة الروبيان ثم قدميها مع الليمون. 

 

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