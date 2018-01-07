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مطبخ حساء وشوربة جربوا الآن.. شوربة العدس بالشعيرية

مطبخ

جربوا الآن.. شوربة العدس بالشعيرية
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جربوا الآن.. شوربة العدس بالشعيرية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-10 07:43:08 A A

مقادير الوصفة:
2 ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة صغيرة كزبرة
1 ملعقة صغيرة كركم
1 كوب عدس
2 فص ثوم
1 حبة جزر
3 حبة طماطم
1 حبة بصل
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة زيت الذرة
1 حبة بصل
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/2 كوب شعيرية

للتقديم:
.. .. عصير الليمون


صورة توضيحيّة

طريقة التحضير:
في طبق ضعي الكركم، الكمون، الكزبرة، قلبي ليختلط، اتركيه جانبا.
اغسلي العدس جيدا، انقعيه عشر دقائق.
في قدر ضعي العدس، الثوم، الجزر، الطماطم، البصل، الملح، الكمون، الكزبرة، الكركم، اغمريه بالماء ثم دعيه على نار متوسطة إلى أن يغلي.
اتركي العدس على نار هادئة إلى أن ينضج مع إضافة مزيد من الماء حسب الحاجة. ويمكنك من فترة لأخرى إزالة الرغوة المتكونة على سطح العدس.
إطحني العدس ليصبح ناعما.
أضيفي الشعيرية إلى الشوربة، دعيها تطهى بهدوء مع تقليبها من وقت لآخر إلى أن تنضج الشعيرية، مع ملاحظة إضافة مزيد من الماء حسب الحاجة.
في مقلاة ضعي 2 ملعقة من الزيت، أضيفي البصل، الملح، قلبي إلى أن يذبل ثم أضيفي بقية البهارات، وقلبي إلى يصبح البصل ذهبي اللون، أضيفي نصف كمية البصل إلى الشوربة.
ضعي الشوربة في أطباق التقديم ثم وزعي بقية البصل فوقها وقدميها. 

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