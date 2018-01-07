اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات اعتقال شاب من القدس الشرقية بشبهة اقتحام وسرقة محل تجاري في منطقة تل ابيب

أخبار

القدس والقضاء اعتقال شاب من القدس الشرقية بشبهة اقتحام وسرقة محل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اعتقال شاب من القدس الشرقية بشبهة اقتحام وسرقة محل تجاري في منطقة تل ابيب

اليوم تم عرضه على المحكمة في تل ابيب وتمديد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-07 18:07:12 A A
افاد المتحدث باسم الشرطة:" ان الشرطة تمكنت اليوم الاحد، من القاء القبض على شاب (20 عاما) من القدس الشرقية، بشبهة سرقة خزنة احتوت على عشرات الاف الشواقل، من احد المحلات التجارية في مدينة اور يهودا، قبل عدة اشهر.واليوم تم عرضه على المحكمة في تل ابيب وتمديد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء".
 
 
 
 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تمرين إغاثة وإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية | [2600 قراءة]
2 هناك شخص ما ينافقك للحصول على ما يريده | [2600 قراءة]
3 كن ذكيًا ولطيفًا ولا تفسد علاقاتك | [2600 قراءة]
4 الحراك المهلاوي المعارض لتكريم نتنياهو: ندعو لطي صفحة | [2600 قراءة]
5 انحراف شاحنة عن مسارها يسفر عن حادث قرب طبريا | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض لضم أومتيتي | [0 مشاركة]
2 فتيات يافة الناصرة بكرة القدم يفزن على مجدالكروم | [0 مشاركة]
3 واتس آب يعود للعمل بعد قرابة الساعة من التوقف | [0 مشاركة]
4 ايران على صفيح ساخن : اعتقالات بالجملة والسلطات تهدد | [0 مشاركة]
5 حزب الليكود يقر ضم الضفة الغربية الى اسرائيل | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab