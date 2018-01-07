اعتقال شاب من القدس الشرقية بشبهة اقتحام وسرقة محل تجاري في منطقة تل ابيب

اليوم تم عرضه على المحكمة في تل ابيب وتمديد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء

افاد المتحدث باسم الشرطة:" ان الشرطة تمكنت اليوم الاحد، من القاء القبض على شاب (20 عاما) من القدس الشرقية، بشبهة سرقة خزنة احتوت على عشرات الاف الشواقل، من احد المحلات التجارية في مدينة اور يهودا، قبل عدة اشهر.واليوم تم عرضه على المحكمة في تل ابيب وتمديد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء".