اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية تطبيقات يمكنك الاعتماد عليها في 2018

أخبار

تطبيقات يمكنك الاعتماد عليها في 2018
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تطبيقات يمكنك الاعتماد عليها في 2018

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-08 07:19:07 A A

نقدّم لكم في موقع العرب أكثر التطبيقات التي يمكن لمستخدمي الاندرويد الاعتماد عليها طيلة عام 2018، لأنّه وفق قائمة التطبيقات فقد أخت أعلى تصويتات من حيث الجودة والخدمة التي تقدمها والتطبيقات هي:


صورة توضيحيّة

Google Play Music: التطبيق الرسمي من جوجل الاستماع للموسيقى، حيث يمكنك إنشاء قوائم التشغيل والاستماع إلى الراديو والكثير من الخيارات الأخرى

Fleksy: تُعتبر أحد أسرع لوحات المفاتيح من حيث الكتابة، وذلك بحسب معلومات اللوحة على المتجر، فهي تقوم بالتصحيح التلقائي بشكل عملي وسريع، وتملك العديد من الخيارات التي تساهم في تسريع الكتابة على اللوحة، وتدعم أكثر من 40 لغة من بينها العربية.

SwiftKey: لوحة مفاتيح مجانية، تعمل على تقديم أفضل توقع للكلمة التالية، وتقوم بالتصحيح التلقائي بشكل ذكي، كما تعد من أفضل لوحات المفاتيح على نظام أندرويد، فهي مزودة بحزمة كبيرة من مزايا التخصيص، وتدعم أكثر من 60 لغة من بينها العربية.

Morecast: هو أحد التطبيقات المميزة في عرض توقعات حالة الطقس، ويوفر مزايا قل ما تجدها في تطبيقات مجانية شبيهة، حيث يقوم بعرض درجات الحرارة لكل ساعة في اليوم بالطريقة العادية أو على شكل رسم بياني، ويعرض أيضًا سرعة الرياح واتجاهها، بالإضافة إلى نسبة هطول الأمطار بالميلي متر ونسبة الرطوبة، ووقت الشروق والغروب مع كمية شعاع الشمس، وحالة الضغط الجوي.

PhotoDirector: يعتبر من التطبيقات القليلة لنظام أندرويد التي تحتوي على عدد كبير من الأدوات لتعديل الصور في جميع المجالات، ويعتبر مهمًا لمحبي التصوير الفوتوغرافي ومحبي صور السيلفي

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تمرين إغاثة وإنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية | [2600 قراءة]
2 أسطورةُ الدّمِ والسّراب: صالح أحمد | [2600 قراءة]
3 الحراك المهلاوي المعارض لتكريم نتنياهو: ندعو لطي صفحة | [2600 قراءة]
4 تطبيقات يمكنك الاعتماد عليها في 2018 | [2600 قراءة]
5 اعتقال شابين من رهط واللد بشبهة التجارة بالمخدرات | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كيف تحمين طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟ | [0 مشاركة]
2 لائحة اتهام ضد شاب من يافا تل أبيب بالسرقة | [0 مشاركة]
3 12 قتيلا بتحطم طائرة سياحية في كوستاريكا | [0 مشاركة]
4 اعتقال مشتبهين من الناصرة بمهاجمة شابين | [0 مشاركة]
5 يارا تشعل مسرح أبو ظبي ليلة رأس السنة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab