شارب المنتظر يهدد عرش أرقى الهواتف الذكية

هاتف Aquos Crystal 3 القادم من شارب سيكون واحدا من أفضل الهواتف التي ستطرح في الأسواق العام المقبل

أفادت تقارير نقلًا عن مصدر مقرّب من شركة شارب اليابانية أنّ: "المسؤولون يعملون بأحدث التقنيات، حيث أنّ هاتف الشركة القادم سيأتي بمواصفات ستكون الأفضل في الأسواق، ومن المتوقع أن يطيح بالكثير من الأجهزة الراقية التي تحتل المراتب الاولى".



صورة توضيحيّة

وأكّدت المصادر: "هاتف Aquos Crystal 3 القادم من شارب سيكون واحدا من أفضل الهواتف التي ستطرح في الأسواق العام المقبل، بفضل تقنياته التي عجزت أكبر الشركات عن طرحها في أجهزتها، كماسح بصمات الأصابع المدمج بالشاشة والمعالج الجبار وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة".