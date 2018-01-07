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شباب وصبايا جمالك سيدتي وصفة لتبييض البشرة بالحليب الجاف

شباب وصبايا

وصفة لتبييض البشرة بالحليب الجاف
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وصفة لتبييض البشرة بالحليب الجاف

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-12 14:45:23 A A

إليكِ كيفيّة تحضير خلطة طبيعية سهلة للتبييض! لا تترددي في تجربتها فالنتيجة مضمونة! والمكونات سهلة وموجودة في أي منزل، لذلك يمكن أن تحضريها في أي وقت تشائين وبالكمية التي ترغبين.. تابعين: 


صورة توضيحيّة

الخطوة الأولى:
ضعي في وعاء ملعقة صغيرة من الحليب الجاف.

الخطوة الثانية: 
اخلطي الحليب الجاف مع ملعقة صغيرة من العسل.

الخطوة الثالثة: 
أضيفي كذلك ملعقة من عصير الليمون.

الخطوة الرابعة: 
أضيفي إلى المزيج نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

الخطوة الخامسة: 
ضعي الخليط على وجهك، و اغسليه بالماء الفاتر بعد ربع ساعة على الأكثر.

يمكن ان تكرري هذه الوصفة على بشرتك حتّى 3 مرات في الأسبوع، ولا تنسي أن تصوري نفسك قبل شهر وبعد شهر، فإن واظبتي على هذه الوصفة فستلاحظين الفرق الهائل.

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