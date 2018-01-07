خشّان بعد هدم قاعة الأفراح في باقة: هذه خطوة عنصرية وسنعيد بنائها ونقيم الاعراس

محمد أمين خشّان - صاحب القاعة:

لم نتوقع تنفيذ مثل هذا العمل العنصري، لا سيما وأنّ قضيتنا لا زالت في اروقة المحاكم، لكن الجهات المسؤولة قررت تنفيذ الهدم دون أي مبررات

أؤكد أنّنا سنعيد بناء القاعة من جديد وسيحتفل جميع العرسان بأفراحهم في المواعيد التي حددت لهم واول حفل زفاف سيقام في بداية شهر نيسان

وصل المئات من سكان باقة الغربية الى مكان قاعة أفراح سرايا الأصالة، التي هدمت بعد منتصف الليلة الماضية، بحجة البناء غير المرخص، من أجل الوقوف الى جانب صاحب القاعة، مستنكرين بشدة ما حصل. وقال محمد أمين خشّان، صاحب القاعة في حديث لموقع العرب:"لقد تفاجئنا من هدم القاعة، الليلة الماضية، ولم نتوقع تنفيذ مثل هذا العمل العنصري، لا سيما وأنّ قضيتنا لا زالت في اروقة المحاكم، لكن الجهات المسؤولة قررت تنفيذ الهدم دون أي مبررات".

حديث مع محمد خشان - صاحب القاعة



وتابع خشّان حديثه:"هذا عمل خطير جدًا، ولا يمكن السكوت عنه أبدًا، وأؤكد أنّنا سنعيد بناء القاعة من جديد وسيحتفل جميع العرسان بأفراحهم في المواعيد التي حددت لهم واول حفل زفاف سيقام في بداية شهر نيسان". وأضاف:" اعتقد ان الهدم جاء ليفحص ردة فعل السكان، من اجل هدم بيوت اخرى مهددة بالهدم، لذلك يتوجب علينا الوقوف امام هذه الهجمة الشرسة"، كما قال.



محمد خشان - صاحب القاعة



بلديّة باقة الغربيّة: نشجب ونستنكر الإقدام على مثل هذه الخطوات

وجاءنا من النّاطق الرّسميّ لبلديّة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، البيان التّالي، ردًّا على هدم قاعة "سرايا الأصايل"، نوردُ نصّه فيما يلي:"في أعقاب مداهمة قوّات معزّزة من الشّرطة الإسرائيليّة وطواقم ووحدات خاصّة تابعة لها، بعد منتصف ليل أمس، السّبت، قاعة "سرايا الأصايل" في المنطقة الواقعة جنوبيّ شرقيّ البلدة، بمحاذاة الجدار الفاصل، وأوقعت مشهدًا من الخوف وعدم الأمان في قلوب مواطنينا، أصرّت السّلطات الإسرائيليّة عدم اتّباع أيّ مسار تسوية كان، ضاربةً بعرض الحائط كافّة السّبل المطروحة للحلول ورغبات ونوايا مواطنينا بالتّعامل مع قضيّة الأرض والمسكن بطرق قانونيّة وعادلة. نحن، بلديّة باقة الغربيّة، بكامل طواقمها ومختلف موظّفيها، وعلى رأسهم المحامي مرسي أبو مخّ، نشجب ونستنكر الإقدام على مثل هذه الخطوات، التي من شأنها أن تنهش في النّسيج الهشّ بين المواطنين والدّولة، ممثّلةً بسلطاتها الحكوميّة وأذرعها المختلفة. ونأمل من الله، عزّ وجلّ أن يعوّض أخانا، محمّد أمين خشّان، على خسارته الماديّة الفادحة.

يتوجّب التّنويه في هذا السّياق، أنّ بقعة الأرض التي تمّ تنفيذ الهدم عليها، تابعة لمسطّح نفوذ قرية جتّ الجارة، والتي بدورها لم تقصّر في محاولاتها لتقديم وطرح حلول وبدائل. ناهيك عن كون قرار الهدم قد صَدَرَ من قبل المحكمة، وبأمر عاجل للتنفيذ، خلال 14 يومًا فقط، لم تُتَح خلالها، حتّى إمكانيّة تقديم استئنافات أو اعتراضات أو بدائل أخرى. يُشارُ إلى أنّ قضيّة الهدم هذه، كانت قيدَ المتابعة والمعالجة في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في حيفا، الأمر الذي أَخْرَجَ بلديّة باقة من دائرة التّأثير. ننكبُّ في بلديّتنا على مواصلة التّخطيط والهندسة من أجل مستقبل تنعدمُ فيه كافّة هذه الخطوات الظّالمة، ويتوفّر فيه حيّز يتّسع لجميع مساكن بناتنا وأبنائنا في هذا البلد الحبيب"، إلى هنا البيان.



ركام القاعة بعد هدمها

اللجنة الشعبية: لن نستسلم لتخطيطكم اللئيم

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الشعبية في باقة الغربية:"إستمراراً لسياسة حكومة اليمين المتطرفة ضدنا على جميع الأصعدة قامت جرافات الحقد والكراهية بالاعتداء على قاعة أفراح سرايا الاصايل في باقه الغربية في ساعات الليل المتأخرة كخفافيش الليل بطريقة وأسلوب همجي ينم عن حقدٍ اسودٍ ولؤمٍ دفين متعمدبن إيصال رسالة واضحة أن لا استقرار لكم هنا وان بيوتكم ومصالحكم رهن جرافاتنا ورهن عنصريتنا . وأمام هذه السياسة المجرمة لا بد أن نؤكد رفضنا لسياسة الهدم والاقتلاع ووقوفنا في وجهها بكل ما أوتينا من سبل ونزع شهية الإجرام بحقنا، وندعو بلديتنا ولجنة التنظيم وكل قياداتنا إلى العمل على إيجاد الحلول ومقاومة سياسة الهدم والدمار وندعو أهلنا إلى التعاون لإعادة إعمار ما هدموا لتكون رسالتنا واضحة أننا لن نترك أرضنا ولن نستسلم لسياستكم وسنستمر بالبناء كاستمراركم بالتخطيط اللئيم ضدنا والذي يشهد عليه كل حجرٍ هدمتموه وكل شجرٍ قلعتموه. لا لسياسة الهدم العنصرية"، بحسب البيان.