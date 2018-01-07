حقائق لا تعرفها عن مولود الجوزاء: يلبي أكثر من واجبه

الجوزاء صريح وصادق مع نفسه، ولا يقبل بالتسويات إذا لم يكن لها نتائج واضحة، وهو لا يخشى المخاطر ومستعد للقيام بأي أمر جديد، الجوزاء لا يتحدث عن مشاعره الحقيقية ولكنه في الوقت المناسب يلمح لها.



صورة توضيحيّة

يدافع الجوزاء عمن يحبهم وينسى أخطاؤهم، ويلخص مشاكل الآخرين أكثر من تلخيصهم هم لها. وهو لا يبخل بتقديم آرائه في الوقت المناسب. مولود هذا البرج يلبي أكثر من واجبه، وهو ليس خبيثا ولكنه يعرف كيف يتعامل مع الخبثاء. ويستطيع ان يتأقلم مع جميع من حوله، ويأخذ قراراته وفقًا لما يمر به. الصديق الجوزاء يسمع جيدا ويحب بصدق ويحاول قدر الإمكان أن يخرج أصدقائه من الحزن. الجوزاء يكره الرسميات ويحب التعامل ببساطة ودون تكلّف.