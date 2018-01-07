اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار حقائق لا تعرفها عن مولود الجوزاء: يلبي أكثر من واجبه

معلومات الابراج

حقائق لا تعرفها عن مولود الجوزاء
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

حقائق لا تعرفها عن مولود الجوزاء: يلبي أكثر من واجبه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-09 07:23:28 A A

الجوزاء صريح وصادق مع نفسه، ولا يقبل بالتسويات إذا لم يكن لها نتائج واضحة، وهو لا يخشى المخاطر ومستعد للقيام بأي أمر جديد، الجوزاء لا يتحدث عن مشاعره الحقيقية ولكنه في الوقت المناسب يلمح لها. 


صورة توضيحيّة

يدافع الجوزاء عمن يحبهم وينسى أخطاؤهم، ويلخص مشاكل الآخرين أكثر من تلخيصهم هم لها. وهو لا يبخل بتقديم آرائه في الوقت المناسب. مولود هذا البرج يلبي أكثر من واجبه، وهو ليس خبيثا ولكنه يعرف كيف يتعامل مع الخبثاء. ويستطيع ان يتأقلم مع جميع من حوله، ويأخذ قراراته وفقًا لما يمر به. الصديق الجوزاء يسمع جيدا ويحب بصدق ويحاول قدر الإمكان أن يخرج أصدقائه من الحزن.  الجوزاء يكره الرسميات ويحب التعامل ببساطة ودون تكلّف.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 انقاذ عالقين إثر حريق شبّ في شقة في شعفاط | [2600 قراءة]
2 المثقف والاغتراب... تحدٍ دائم/ مهند الصباح | [2600 قراءة]
3 جو صاف وارتقاع على درجات الحرارة | [2600 قراءة]
4 أميركيان يفوزان بأكثر من مليار دولار | [2600 قراءة]
5 رئيس مجلس شقيب السلام يلتقي كايد ظاهر | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كيف تحمين طفلك من نزلات البرد في الشتاء؟ | [0 مشاركة]
2 مشتبه حاول سرقة بيت مسنين في طبريا فسقط | [0 مشاركة]
3 زيادة عدد المقبولين لدورات تأهيل المدراء | [0 مشاركة]
4 حالة الطقس: منخفض جوي ماطر يبدأ الجمعة | [0 مشاركة]
5 الشتاء أكبر خطر يواجه كبار السن | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab