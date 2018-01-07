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ثقافة جنسية الزوج والزوجة لعلاقة زوجية ناجحة.. إليك عزيزي الزوج هذه النصائح التي عليك اتباعها

ثقافة جنسية

إليك عزيزي الزوج هذه النصائح
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لعلاقة زوجية ناجحة.. إليك عزيزي الزوج هذه النصائح التي عليك اتباعها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-08 07:36:40 A A

للمحافظة على العلاقة الزوجية ..وحمايتها من التعثر هناك مجموعة من الطرق و الوسائل رغم بساطتها فهي تعطي نتائج فعالة.. تابع النصائح عبر موقع العرب.كوم: 


صورة توضيحيّة

أولًا: لا مانع في أن تساعدها في المطبخ أو في الأعمال المنزلية فهذا يعطيها انطباعا بأنّك تقدّر مجهودها وبالذات إذا كانت امرأة عاملة، وتعمل خارج المنزل وداخل المنزل.

ثانيًا: اقتني لها هدية، حتى ولو لم تكن هاك أي مناسبة خاصة، اخلق أنت المناسبة.

ثالثًا: تحاور معها وناقشها في الامور الحياتية وفي ما يخص عملك، فهذا يشعرها بأنّها قريبة منك وبأنها مصدر امان لك.

رابعًا: أشعرها باهتمامك بها طوال الوقت وبأنها أولوية في حياتها، وبأنّها أهم من الجميع.

خامسًا: لا تتركها لفترات طويلة لوحدها في المنزل وتختار أن تخرج في نزهة مع أصدقائك مثلًا، فهذا من شأنه أن يبعدكما عن بعضكما البعض.
 

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