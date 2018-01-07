هدم قاعة افراح في مدينة باقة الغربية بحجة البناء غير المرخص واستنكار عارم

وصل الى المكان سكان من المدينة الذين استنكروا عملية الهدم

وصلت قوات كبيرة من الشرطة بعد منتصف الليل، ترافقها جرافات واليات لهدم قاعة افراح قرب الملعب البلدي ذلك بحجة البناء غير المرخص.





جدير بالذكر ان القاعة اقيمت قبل عدة سنوات وقد اقيم فيها مناسبات عديدة من افراح ومهرجانات اخرى.هذا وقد وصل الى المكان سكان من المدينة الذين استنكروا عملية الهدم، مشيرين "الى ان المنطقة فيها الكثير من البيوت والمصالح وكان بإمكان الجهات المسؤولة اعطاء التراخيص اللازمة دون المس بالقاعة".