اغلاق
اغلاق
أخبار محليات هدم قاعة افراح في مدينة باقة الغربية بحجة البناء غير المرخص واستنكار عارم

أخبار

المثلث الشمالي هدم قاعة افراح في مدينة باقة الغربية بحجة البناء
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هدم قاعة افراح في مدينة باقة الغربية بحجة البناء غير المرخص واستنكار عارم

وصل الى المكان سكان من المدينة الذين استنكروا عملية الهدم

من منى عرموش: مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-07 02:51:03 A A

وصلت قوات كبيرة من الشرطة بعد منتصف الليل، ترافقها جرافات واليات لهدم قاعة افراح قرب الملعب البلدي ذلك بحجة البناء غير المرخص.



جدير بالذكر ان القاعة اقيمت قبل عدة سنوات وقد اقيم فيها مناسبات عديدة من افراح ومهرجانات اخرى.هذا وقد وصل الى المكان سكان من المدينة الذين استنكروا عملية الهدم، مشيرين "الى ان المنطقة فيها الكثير من البيوت والمصالح وكان بإمكان الجهات المسؤولة اعطاء التراخيص اللازمة دون المس بالقاعة". 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: وفاة عصام أنور سعيد عباس | [10400 قراءة]
2 إندلاع حريق داخل محل لبيع الأزهار في ترشيحا | [2600 قراءة]
3 مصادر: اعتقال 11 أميرًا سعوديًا | [2600 قراءة]
4 من هي شبيهة وفاء الكيلاني؟ | [1300 قراءة]
5 من المناظرات/ ب. فاروق مواسي | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 إصابة شاب جراء تعرضه للطعن في هرتسليا | [0 مشاركة]
2 إصابة رجل جراء تعرضه للدهس في ريشون لتسيون | [0 مشاركة]
3 مصرع حامد سعايدة (73 عامًا) من الفريديس | [0 مشاركة]
4 شمس القصيدة/ بقلم : شاكر فريد حسن | [0 مشاركة]
5 ال الموصولة/ بقلم: فاروق مواسي | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab