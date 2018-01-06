بلدية شفاعمرو: نجحنا في مواجهة آثار المنخفض الجوي بفضل الاستعدادت المسبقة

بلدية شفاعمرو:

أظهرت الامطار الهاطلة منذ صباح يوم الخميس مدى قوة ونجاعة استعدادت البلدية لاستقبال المنخفض الجوي حيث لم يرتفع منسوب المياه في شوارع المدينة وذلك لأن طواقم البلدية من خلال قسم الصحة قامت يومي الاربعاء والخميس بتنظيف كافة مصافي شبكات الصرف الصحي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة جاء فيه ما يلي: "نجحت طواقم الطوارئ في بلدية شفاعمرو في مواجهة آثار المنخفض الجوي الذي تعرضت له المدينة خلال الأيام الماضية والذي نتج عنه أمطار غزيرة ورياح شديدة. حيث نجحت البلدية في تلافي أية حوادث او فيضانات تذكر بفضل خطة العمل التي عملت بموجبها والاستعدادت المسبقة وجهود طواقمها في الميدان وتعاون المواطنين الكبير مع طواقم البلدية".



شفاعمرو



وأضاف البيان: "حيث أظهرت الامطار الهاطلة منذ صباح يوم الخميس مدى قوة ونجاعة استعدادت البلدية لاستقبال المنخفض الجوي حيث لم يرتفع منسوب المياه في شوارع المدينة وذلك لأن طواقم البلدية من خلال قسم الصحة قامت يومي الاربعاء والخميس بتنظيف كافة مصافي شبكات الصرف الصحي وبشكل خاص في الوديان لكي تمنع حدوث انسدادات. هذا ومن المهم ان نذكر ان المنخفض الجوي الاخير اعتبر حالة طوارئ على صعيد الدولة وكان لا بد من حدوث اضرار لبعض المواقع الا انها كانت ثانوية ومعدودة في شفاعمرو مقارنة في بلاد اخرى وفي سنوات ماضية".



وتابع البيان: "طواقم الطوارئ عملت بتفاني طيلة مساء وليلة الخميس حيث تمت معالجة كافة الاتصالات الواردة من المواطنين حول تجمع مياه أو انقطاع في التيار الكهربائي أو سقوط أشجار وأعمدة وأسلاك. طواقم البلدية تواجدت في الاماكن على الفور وتعاملت مع الأحداث بسرعة ومهنية كبيرة واتخذت قرارات سريعة لمعالجة المشاكل منها إزالة الأعمدة المتساقطة ووضع مضخّات متنقلة لشفط المياه خاصة في وادي الصقيع. كما واشرفت على عمل اتحاد المياه في المدخل الغربي- الناعمة جراء حدوث انفجار في خط المجاري بسبب ضغط المياه الكبير. وقد استمر العمل حتى ساعات الصباح الباكرة".



واختتم البيان: "هذا وقامت الناطقة باسم البلدية بنشر ارشادات توعوية للمواطنين في شفاعمرو توضح كيفية التعامل مع المنخفضات الجوية ونشر ارقام الطوارئ في البلدية. هذا ومن المهم لنا كرئيس بلدية وادارة ان نشكر كل من عمل في الميدان في ساعات الليل وبقي ساهرًا لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم وعدم تعريض حياة السكان للخطر: كمال شوفانية مدير عام البلدية، ايوب ايوب، فريد حسون، جمال ياسين، عيد ابو جليل، عبد ابو الهيجاء، رياض حصري، فارس ابو رعد، جريس مباريكي، يحيى طربيه، نزار ايوب، فارس ابو جليل" إلى هنا نصّ البيان.