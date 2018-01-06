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فنانين فن عربي فيديو- أمير كرارة يتحدّث عن مرض ابنته وخروجه من المنزل حافي القدمين

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أمير كرارة يتحدّث عن مرض ابنته
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فيديو- أمير كرارة يتحدّث عن مرض ابنته وخروجه من المنزل حافي القدمين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-09 18:07:13 A A

حرص الفنانة المصري أمير كرارة لفترة طويلة على مدار سنوات بإبعاد حياته الشخصية والعائلة عن الأضواء، لكنّه قرر إسدال الستار عن عدد من المواضيع التي طرحتها عليها الإعلامية سمر يسري في برنامج أنا وانا الذي يعرض على قناة أون تي في.

من بين المواضيع المؤثرة هي موضوع مرض ابنته حيث تحدث كرارة عن مرض ابنته وكيف شاهدت الموت، فقال: "مش بحب أتكلم في الموضوع ده وشفت معاها منظر صعب، كان عندها سنتين ونصف وشفتها بمنظر ما شوفتهوش فى حياتي، دخلت عليها لقيت عينيها مقلوبة وتشنجات، خدتها وجريت فى الشارع عريان وحافي من الصدمة، وجريت بملابسي الداخلية وحافي، والدكتور قالي أدعلوها، وفضلت فى المستشفى".

وبعد ذلك عرضت الطفلة على طبيب مختص ودعوت إلى الله أن يشفيها، وبالفعل شفيت وحتى اليوم لم يعرف أحد ما هو السبب وراء ما أصابها.

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