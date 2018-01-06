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ثقافة جنسية الزوج والزوجة عزيزي الرجل: إليك هذه النصائح لتجعل زوجتك سعيدة مدى الحياة

ثقافة جنسية

عزيزي الرجل: نصائح لتجعل زوجتك سعيدة
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عزيزي الرجل: إليك هذه النصائح لتجعل زوجتك سعيدة مدى الحياة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-06 13:48:54 A A

أي علاقة زوجية تتعرض لبعض المشاكل، ولكن الزواج المتين والقوي لا يتأثر بها ويحاول أن يخرج من أي مشكلة قد تواجهه بشكل أقوى، فكلها أمور عابرة إذا تنازل الشريكين عن بعض الامور لتستمر الحياة معًا، وعلى الرجل مسؤولية في احتواء الزوجة وتفهمها بالذات إذا كانت تعمل خارج المنزل، وسعادة الزوجة حتما تتعلق بالزوج وبشريك حياتها، نقدّم لك أيها الزوج هذه النصائح التي عليك اتباعها لضمان حياة سعيدة لزوجتك: 


صورة توضيحيّة

أولًا: اقترب أكثر من زوجتك وساعدها في عمل المنزل، هذا الامر لن يقلل منك او من رجولتك على العكس فهذا البيت لكما، وحياة المشاركة والتشارك في كل شيء هي أفضل حياة.

ثانيًا: يجب أن تعيد اكتشاف مشاعرك تجاه زوجتك وأن تشجعها على العودة لتلك المشاعر والأحاسيس مرة أخرى ألتي أنستكم إيّاها مشاغل الحياة.

ثالثًا: اخرج وامرح مع زوجتك كصديقة أو حتى كعشيقة وابتعد عن المعاملة الروتينية، فاعتبرها علاقة غرامية جديدة، تمتع معها كأول مرة تقابلها.

رابعًا: أشعرها انّك تتفهمها وتتفهم ضغوط الحياة عليها، وتناقشا معا بهدوء وبحب كي تنعشا حياتكما.

خامسًا: أخرج معها للتسوق، فهي تحب ان تأخذ رأيك بملابسها وبكل ما تشتريه لتظهر بأبهى إطلالة.

 

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