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كوكتيل غرائب وطرائف الآلاف يشاركون بصنع كعكة الملوك الثلاثة في المكسيك

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صنع كعكة الملوك الثلاثة في المكسيك
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الآلاف يشاركون بصنع كعكة الملوك الثلاثة في المكسيك

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-07 18:03:12 A A

كما هي العادة في كل عام اجمع آلاف المكسيكيين اليوم السبت بواحدة من أشهى التقاليد في البلاد، وهي كعكة الملك العملاقة التي قدمتها الحكومة في مكسيكو سيتي للعام الجديد قبل يوم الملوك الثلاثة. 


خلال الاحتفالات 

هذه الحلوى هي حلوى ملوك إسبانيا وأمريكا اللاتينية، وتؤكل عادة في الاحتفال بعيد الظهور الإلهي. وعلى الرغم من أن اسمها يشير إلى انها دائرية، إلا أنه في الغالب ما تكون بيضاوية الشكل بسبب الحاجة إلى جعلها أكبر حجما في الحفلات الكبيرة. ولها وصفات مختلفة باختلاف الأماكن والبلدان، فالبعض يضع عليها فواكة مثل التين أو الكرز، ويبدعون في تزينها بأشكال الحلويات المختلفة. يتم تناولها عادة في 6 يناير خلال الاحتفال بعيد أو ما يعرف بيوم الملوك، الذي يحي ذكري وصول الملوك المجوس الثلاثة ويعتبر هذا اليوم في معظم إسبانيا وأمريكا اللاتينية، وأحيانا المجتمعات الإسبانية بالولايات المتحدة هو اليوم الذي يأخد فيه الأطفال هداياهم، ويأخذونها من الملوك المجوس الثلاثة وليس سانتا كلوز أو بابا نويل. 

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