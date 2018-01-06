جربوا الآن التبولة بالكينوا.. صحي وخفيف

المكونات:

- كينوا : ثلاث أرباع الكوب (المسلوقة)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : فص (اختياري)

- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- فلفل أسود : ثمن ملعقة صغيرة

- بندورة : 2 حبة (متوسطتا الحجم)

- البقدونس : باقة

- النعناع : نصف كوب (الأخضر)

- البصل الأخضر : 2 عود

- زيت الزيتون : ربع كوب

- خس : 5 أوراق (للتقديم)



صورة توضيحيّة

طريقة التحضير

1. ضعي، في طبق عميق، كلاً من الكينوا المسلوقة وعصير الليمون الحامض والثوم (في حال استعماله)، وانثري الملح والفلفل الأسود. قلبي هذه المكوّنات بهدوء، لتختلط مع بعضها. ثم، اتركيها جانباً.

2. قطعي كلّ حبة من البندورة إلى أرباع، وتخلّصي من بذورها، افرميها إلى مكعبات صغيرة، ووزّعيها مباشرةً فوق خليط الكينوا، ثم قلّبي بهدوء لتتشرّب الكينوا البندورة.

3. افرمي البقدونس (مع التخلص من العيدان الصلبة)، ثم وزّعيه فوق الكينوا.

4. افرمي أوراق النعناع الأخضر، ثم ضعيها فوق الكينوا.

5. افرمي البصل الأخضر مع الأوراق الخضراء، ثم ضعيها فوق الكينوا.

6. أضيفي زيت الزيتون، وقلبي التبولة بهدوء، لتختلط مكوّناتها مع بعضها البعض، وقدّميها مع أوراق الخس.