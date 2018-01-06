اغلاق
اغلاق
مطبخ سلطات جربوا الآن التبولة بالكينوا.. صحي وخفيف

مطبخ

جربوا الآن التبولة بالكينوا.. صحي وخفيف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

جربوا الآن التبولة بالكينوا.. صحي وخفيف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-06 13:42:25 A A

المكونات: 
- كينوا : ثلاث أرباع الكوب (المسلوقة)
- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة
- الثوم : فص (اختياري)
- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- فلفل أسود : ثمن ملعقة صغيرة
- بندورة : 2 حبة (متوسطتا الحجم)
- البقدونس : باقة
- النعناع : نصف كوب (الأخضر)
- البصل الأخضر : 2 عود
- زيت الزيتون : ربع كوب
- خس : 5 أوراق (للتقديم)


صورة توضيحيّة

طريقة التحضير
1. ضعي، في طبق عميق، كلاً من الكينوا المسلوقة وعصير الليمون الحامض والثوم (في حال استعماله)، وانثري الملح والفلفل الأسود. قلبي هذه المكوّنات بهدوء، لتختلط مع بعضها. ثم، اتركيها جانباً.

2. قطعي كلّ حبة من البندورة إلى أرباع، وتخلّصي من بذورها، افرميها إلى مكعبات صغيرة، ووزّعيها مباشرةً فوق خليط الكينوا، ثم قلّبي بهدوء لتتشرّب الكينوا البندورة.

3. افرمي البقدونس (مع التخلص من العيدان الصلبة)، ثم وزّعيه فوق الكينوا.

4. افرمي أوراق النعناع الأخضر، ثم ضعيها فوق الكينوا.

5. افرمي البصل الأخضر مع الأوراق الخضراء، ثم ضعيها فوق الكينوا.

6. أضيفي زيت الزيتون، وقلبي التبولة بهدوء، لتختلط مكوّناتها مع بعضها البعض، وقدّميها مع أوراق الخس.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: وفاة عصام أنور سعيد عباس | [5200 قراءة]
2 حيفا: اصابة شاب (28 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن | [2600 قراءة]
3 شفاعمرو: اقتحام محل للهدايا من قبل عدة مجهولين واشعال النيران به | [2600 قراءة]
4 إندلاع حريق داخل محل لبيع الأزهار في ترشيحا | [2600 قراءة]
5 مصادر: اعتقال 11 أميرًا سعوديًا | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 ملخص مردود الفرق العربية في الدرجة الثانية | [0 مشاركة]
2 مصرع رجل (73 عاما) بحادث طرق بين حافلة وسيارة | [0 مشاركة]
3 اصابة فتاة بجراح متوسطة اثر سقوطها عن علو | [0 مشاركة]
4 إيران: مقتل 5 متظاهرين بإطلاق نار حي من قبل الحرس الثوري | [0 مشاركة]
5 طمرة: طعن شاب بسبب موقف سيارة قرب مطعم | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab