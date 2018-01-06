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فنانين فن عربي بالصور: بعد طول انتظار هذه هي ابنة دنيا بطمة

فنانين

بعد طول انتظار هذه هي ابنة دنيا بطمة
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بالصور: بعد طول انتظار هذه هي ابنة دنيا بطمة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-08 07:18:33 A A

بعد ستة أشهر على ولادتها وإخفائها عن مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت دنيا بطمة وجه ابنتها الأولى غزل وهي الرابعة لزوجها المنتج محمد الترك، في اليوم الذي أقامت فيه عقيقة احتفالا بطفلتها.


غزل الترك مع جدتها والدة دنيا بطمة

ونشرت الكثير من الصور للطفلة غزل بالقفطان المغربي مثل والدتها، وتمنى جمهور بطمة أن يديم عليهم الصحة والسعادة. هذا ويشار إلى أنّ دنيا بطمة كانت قد دعت عشرات المشاهير إلى الحفل ليشاركوها العقيقة. 

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