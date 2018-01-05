شفاعمرو: اقتحام محل للهدايا من قبل عدة مجهولين واشعال النيران به

باشرت الشرطة التحقيق ولم تعرف الخلفية حتى الان

قالت الشرطة في بيان لها:" مساء الجمعة، قام مشتبهون باقتحام محل تجاري للهدايا، في مدينة شفاعمرو، وطلبوا من البائعة الخروج منه، وبعد ذلك قاموا باشعال النيران به، وقد باشرت الشرطة التحقيق ولم تعرف الخلفية حتى الان".

وافاد كايد ظاهر المتحدث والمركز للاعلام العربي في سلطة الاطفاء والانقاذ:" اندلع مساء الجمعة، حريق في محل للزهور في مدينة شفاعمرو، دون وقوع اصابات . وعملت طواقم الاطفاء على اخماد الحريق ومنع انتشاره. وتم مباشرة التحقيق في الاسباب".