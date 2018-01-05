ايمن نيروخ: متطرفون اضرموا النيران بمدخل منزلنا في هرتسليا على خلفية قومية وصرخوا الموت للعرب

ايمن نبيل نيروخ:



نحن من سكان القدس الأصليين، ونسكن في هرتسليا منذ 15 عاما، وفي السنتين الأخيرتين نقلنا للسكن في الحي الذي وقع فيه الحادث، لا سيما انه تربطنا علاقة طيبة جدا مع الجميع، ولا يوجد لنا اعداء او اي خلافات

اعربت عائلة ايمن نبيل نيروخ (38 عاما) التي تسكن في حي "شبيب" في مدينة هرتسليا عن استغرابها الشديد عندما شاهدوا يوم امس في ساعات الليل المتأخرة مدخل بينهم يحترق ذلك على خلفية قومية كما يقولون.

وقال ايمن:" انا وزوجتي وثلاث طفلاتي نسكن في حي "شبيب". بالأمس بعد.منتصف الليل واثناء النوم لاحظنا بدخان كثيف يدخل من مدخل البيت، وبعد ان قمت بفتح الباب ذهلت عندما رايت الباب يحترق، وفي نفس اللحظة شتهدت شخص يهرب من المكان، ومن ثم سمعنا اشخاص يهود في الخارج يصرخون ويقولون "الموت للعرب الموت للعرب". عندهاثم قال:" طاقم الإطفاء حضروا الى البيت واخمدوا النيران كليا، كما وان الطاقم الطبي لنجمة داوود الحمراء قدم الإسعافات الأولية لطفلاتي، بينما شقيقي الذي زارني في نفس اليوم نقل الى المشفى بسبب استنشاق الدخان، وبعد ساعات توجهنا جميعا لتلقي فحوصات طبية".

وواصل حديثه قائلا:" نحن من سكان القدس الأصليين، ونسكن في هرتسليا منذ 15 عاما، وفي السنتين الأخيرتين نقلنا للسكن في الحي الذي وقع فيه الحادث، لا سيما انه تربطنا علاقة طيبة جدا مع الجميع، ولا يوجد لنا اعداء او اي خلافات، رل نحترم الجميع، لكن هناك متطرفون هدفهم طردنا من هرتسليا لكوننا عربا".ثم قال:" الحديث يدور حول عمل خطير جدا، ويشكل خطرا على حياتنا، لهذا السبب قررنا ترك الحي والعودة بسكل مؤقت للسكن في القدس، ذلك كي لا يمسوا بنا، فمثلما اتوا وحرقوا ايضا يستطيعون قتلنا، لهذا فضلنا ان لا نبقى في البيت".

في نهاية حديثه قال:" ان ان طفلاتي تاثرن من هذا الحادث، ويتخوفن من تكراره، فطفلتي البكر تقول لنا كل الوقت "انا خائفة جدا ولا اريد بان يقوموا بحرقنا". هي تسعر بما مررنا به".يشار الى ان الشرطة وصلت الى مكان الحادث وشرعت التحقيق في اسبابه، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.



