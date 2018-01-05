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منبر العرب شعر زجل الثلج/ بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

عكا والمنطقة زجل الثلج/ بقلم: أسماء طنوس
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زجل الثلج/ بقلم: أسماء طنوس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-05 14:47:10 A A

ما احْلى الجِبالِ مْسَرْبَلِه بْلونِ البَياض --- مِثْل العَروس اللابْسِـه طَرْحِتْهـا
وثَوْبُ العَفــــــافِ ال لَفّـــــَهـا هُوَّ المُـــــــــراد --- وِبْثَوْبِهـا الأبيض حَسَّتْ بِفَرحِتْهـا
يــــــــــا لِحَــــــــظٍّ جــــــــالا مِـن رَبِّ السَّـــمـــــــا --- لَمّـا بِثَلْـــــجُـه جـادَ وِبْغَــــــيْــــــثُـه هَــــــمـا
والنّصيـبُ الحُلْو بأَحْضانـا ٱرْتَمى
__________________
وِالشَّجَـر بَـدَّل كِســــــــــــاؤه الأخضَــــــــرِ --- بِثْيابِــــــــهِ البَيْضـــــا بالثّلــــــوج حــَلَّتـــْهـا
جايِـه الطُّيــــــــــــور تَتْــــــــغَـرِّدِ عَالشّــــــَـجَـرِ --- وهَالمنظَرِ العجيـب سَبَّب بِحيرِتْها
شاهَدَت الاِغصـان صَلْبِـه مْكَلَّسِـه --- مِثْلِ الجَمــــــــــادِ بْلا حِــــــــراكِ وْنَفَــــــــسِ
قالَـتْ بِعِلمـي بِالخَضـارِ مْلَبَّسِـه
_________________
وأَطفـال لِعْبــــوا عَالثُّلـــــــوجِ تْزَلّــــَجــــــوا --- وِالعِيَل عَجْبــــــــــــال قامَـــــتْ بِرِحْلِتْـــــــهـا
عِمْلوا أشكالا مَـع كُراتٍ كَوَّنــــــــوا --- والمُتْعَه في البَياضِ ال كان بَهْجِتْها
وِالجَـبـــــــــل عَراسُـــــــــه عاقِـــــدِ اللّـــــَـفِّـه --- وِالعَبــــــايِــــــه البَيْـــــــضـا فيهـا مِلْتــــــــــــفِّ
وِالمَنْظَـرِالجَذّاب بيرَجْعَـكِ تْلِفِّ
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