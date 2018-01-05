زجل الثلج/ بقلم: أسماء طنوس

ما احْلى الجِبالِ مْسَرْبَلِه بْلونِ البَياض --- مِثْل العَروس اللابْسِـه طَرْحِتْهـا

وثَوْبُ العَفــــــافِ ال لَفّـــــَهـا هُوَّ المُـــــــــراد --- وِبْثَوْبِهـا الأبيض حَسَّتْ بِفَرحِتْهـا

يــــــــــا لِحَــــــــظٍّ جــــــــالا مِـن رَبِّ السَّـــمـــــــا --- لَمّـا بِثَلْـــــجُـه جـادَ وِبْغَــــــيْــــــثُـه هَــــــمـا

والنّصيـبُ الحُلْو بأَحْضانـا ٱرْتَمى

__________________

وِالشَّجَـر بَـدَّل كِســــــــــــاؤه الأخضَــــــــرِ --- بِثْيابِــــــــهِ البَيْضـــــا بالثّلــــــوج حــَلَّتـــْهـا

جايِـه الطُّيــــــــــــور تَتْــــــــغَـرِّدِ عَالشّــــــَـجَـرِ --- وهَالمنظَرِ العجيـب سَبَّب بِحيرِتْها

شاهَدَت الاِغصـان صَلْبِـه مْكَلَّسِـه --- مِثْلِ الجَمــــــــــادِ بْلا حِــــــــراكِ وْنَفَــــــــسِ

قالَـتْ بِعِلمـي بِالخَضـارِ مْلَبَّسِـه

_________________

وأَطفـال لِعْبــــوا عَالثُّلـــــــوجِ تْزَلّــــَجــــــوا --- وِالعِيَل عَجْبــــــــــــال قامَـــــتْ بِرِحْلِتْـــــــهـا

عِمْلوا أشكالا مَـع كُراتٍ كَوَّنــــــــوا --- والمُتْعَه في البَياضِ ال كان بَهْجِتْها

وِالجَـبـــــــــل عَراسُـــــــــه عاقِـــــدِ اللّـــــَـفِّـه --- وِالعَبــــــايِــــــه البَيْـــــــضـا فيهـا مِلْتــــــــــــفِّ

وِالمَنْظَـرِالجَذّاب بيرَجْعَـكِ تْلِفِّ

__________________



المكر

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net