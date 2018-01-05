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أخبار عربية وعالمية ثغرة أمنية تضرب معالجات إنتل للكمبيوتر

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ثغرة أمنية تضرب معالجات إنتل للكمبيوتر
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ثغرة أمنية تضرب معالجات إنتل للكمبيوتر

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-01-05 18:42:58 A A

كشفت عيوب أمنية خطيرة في معالجات إنتل لملايين أجهزة الحاسب الإلكتروني والتي تمكن القراصنة الإلكترونيين من الحصول على معلومات خطيرة تتعلق بكلمات السر المخزنة في الحاسب الإلكترونية.


انتل

ويكمن الخلل في معالجات إنتل التي تم تصنيعها في العقد الماضي، والتي يعتقد أنها تقوم بتبطيء نظام التشغيل الخاص بجهاز الحاسب بنسبة تبلغ نحو 50 بالمائة سواء في نظام التشغيل ويندوز أو أجهزة ماك.

وتسمح هذه الثغرة الأمنية للمتسللين من سرقة الملفات الحساسة في جهاز الحاسب الإلكتروني من بينها كلمات المرور وتفاصيل تسجيل الدخول للحسابات الأخرى.

 

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