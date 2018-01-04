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شباب وصبايا جمالك سيدتي اعتمدي ألوان احمر الشفاه العصرية لإطلالة جذّابة

شباب وصبايا

اعتمدي ألوان احمر الشفاه العصرية لإطلالة جذّابة
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اعتمدي ألوان احمر الشفاه العصرية لإطلالة جذّابة

يعتبر اللون البنفسجي من أكثر الألوان رواجاً لعام 2018

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-06 13:43:53 A A

يلعب احمر الشفاه دوراً كبيراً في تجميل إطلالتك مضفياً لمسة حيوية ومشرقة على مكياجك. ولكي تواكبي الموضة متألّقة بلوك عصري وجذّاب، لا بد لك من اعتماد ألوان مميزة تتماشى مع آخر صيحات المكياج لعام 2018. إليك 4 الوان روج أنيقة ولافتة لتعتمديها هذا الموسم،. استوحي منها وتمتّعي بإطلالة كلّها جاذبية.


صورة توضيحية

- الروج الموف
يعتبر اللون البنفسجي من أكثر الألوان رواجاً لعام 2018، لذلك لا تترددي باعتماد الروج الموف هذا الموسم لأنه سيمنحك إطلالة لافتة بما يتماشى مع آخر الصيحات. 

- الروج النيود
يشكّل الروج النيود جزءاً كبير من صيحات المكياج، وهو يعتبر خيار المرأة الأمثل مهما كان أسلوبها وأينما كانت ذاهبة. اعتمدي هذا اللون مع مكياجك في مختلف إطلالاتك وانعمي بلوك أنيق وفخم.

- الروج الأحمر
إن كنت تحبين الأسلوب الكلاسيكي، وترغبين إضفاء لمسة حيوية ومشرقة على إطلالتك، ليس عليك سوى اعتماد الروج الأحمر الذي يبقى دائماً على عرش الموضة.

- الروج البرغندي
لإطلالة جذّابة وجريئة، ننصحك باعتماد روج باللون البرغندي لتتألّقي بستايل عصري ولافت بامتياز. يسيطر اللون البرغندي على آخر صيحات الموضة لعام 2018، لذلك لا تترددي باعتماده على شفتيك لتسحري من حولك بلوك ينبض جاذبية.

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