مسابقة النحت على الجليد في الصين ..صور رائعة

ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -

مجموعة صور رائعة نقدّمها لكم من المسابقة الدولية لمنحوتات الجليدية، والتي أقيمت في مدينة هاربين - عالم الثلج والجليد في الصين.. واطلقت المسابقة بداية شهر يناير/ كانون ثاني 2018 واجتذبت 14 فريقا من داخل وخارج الصين وتنافسوا على تشكيل ونحت مجسمات جليدية رائعة.. تابعوا الصور!

