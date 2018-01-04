مسابقة النحت على الجليد في الصين ..صور رائعة
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مجموعة صور رائعة نقدّمها لكم من المسابقة الدولية لمنحوتات الجليدية، والتي أقيمت في مدينة هاربين - عالم الثلج والجليد في الصين.. واطلقت المسابقة بداية شهر يناير/ كانون ثاني 2018 واجتذبت 14 فريقا من داخل وخارج الصين وتنافسوا على تشكيل ونحت مجسمات جليدية رائعة.. تابعوا الصور!
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