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كوكتيل غرائب وطرائف مسابقة النحت على الجليد في الصين ..صور رائعة

كوكتيل

مسابقة النحت على الجليد..صور رائعة
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مسابقة النحت على الجليد في الصين ..صور رائعة

ماما..طفلك حابب يقولك اشي مهم! اضغطوا للتفاصيل ماما، اشي كتير نغنوش! ماما، طفلك حابب يقولك اشي مهم بدك ڤيديو خاص منه؟ -
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2018-01-13 07:35:35 A A

مجموعة صور رائعة نقدّمها لكم من المسابقة الدولية لمنحوتات الجليدية، والتي أقيمت في مدينة هاربين - عالم الثلج والجليد في الصين.. واطلقت المسابقة بداية شهر يناير/ كانون ثاني 2018 واجتذبت 14 فريقا من داخل وخارج الصين وتنافسوا على تشكيل ونحت مجسمات جليدية رائعة.. تابعوا الصور!
 

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