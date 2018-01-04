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مجتمع قصة من الحياة شابة (26 عامًا): كثرة المسؤوليات على عاتقي أرهقتني جدًّا

مجتمع

شابة (26 عامًا): كثرة المسؤوليات أرهقتني جد
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شابة (26 عامًا): كثرة المسؤوليات على عاتقي أرهقتني جدًّا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-05 14:10:42 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

انا شابة عمري 26 سنة، يا ريت تساعدو بانه الاق حل لمشكلتي.. ابوي متوفي من فترة طويلة، وامي من 5 سنين مرضت وبطلت تغدر تشتغل، وانا بالبيت بشتغل وبربي اخوتي الصغار 10 و 12 سنة، وصار عندي كتير مسؤوليات وحاسة اني تعبانة ومرهقة كتير من هاي الحياة ةمش عارفة ابدا اتعلم بسبب هاد الضغط والمسؤوليات شو أساوي؟


صورة توضيحيّة



 

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