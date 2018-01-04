شابة (26 عامًا): كثرة المسؤوليات على عاتقي أرهقتني جدًّا

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الرسالة كالتالي:

انا شابة عمري 26 سنة، يا ريت تساعدو بانه الاق حل لمشكلتي.. ابوي متوفي من فترة طويلة، وامي من 5 سنين مرضت وبطلت تغدر تشتغل، وانا بالبيت بشتغل وبربي اخوتي الصغار 10 و 12 سنة، وصار عندي كتير مسؤوليات وحاسة اني تعبانة ومرهقة كتير من هاي الحياة ةمش عارفة ابدا اتعلم بسبب هاد الضغط والمسؤوليات شو أساوي؟



صورة توضيحيّة







