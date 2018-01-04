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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك صودا تمپو بحلّة جديدة: الطّعم ذاته، والعبوة جديدة

اسواق العرب

صودا تمپو: الطّعم ذاته، والعبوة جديدة
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صودا تمپو بحلّة جديدة: الطّعم ذاته، والعبوة جديدة

تمتاز صودا تمپو بقوّتها الغازيّة الخاصّة، والتي تعطيك متعة شرب حيويّة ومنعشة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-04 12:26:40 A A

تسوّق شركة تمپو، في هذه الأيّام، قنينة صودا بحلّة جديدة من مشروبها الأسطوري. ولهذه المناسبة تودّع تمپو رمزها التّاريخيّ لتنتقل إلى قنينة جديدة برؤية جديدة، أكثر استحداثًا، مع الحفاظ على براءة صودا تمپو، تمامًا كما ينبغي أن تكون الصودا.


تمبو


تمتاز صودا تمپو بقوّتها الغازيّة الخاصّة، والتي تعطيك متعة شرب حيويّة ومنعشة، إلى جانب الفوائد الصحيّة. صودا تمپو هي الصودا الوحيدة التي تحتوي على الماء وثاني أكسيد الكربون (CO2) فقط، وهذه هي واحدة من الأسباب التي تمنحكَ شعورًا بالقوّة الغازيّة الخاصّة. منذ عام 1954 وصودا تمپو عوّدتنا أن تكون بقوّة غازيّة شديدة، تمامًا كما ينبغي أن تكون الصودا.

إضافة إلى مياه الصودا، سيتمّ أيضًا تغيير تشكيلة قناني الصودا بطعم الفواكه، لتبدو، هي أيضًا، بحلّة جديدة ومحتلنة.
وتشمل هذه التشكيلة 3 منتجات من الصودا ذات لمسات بطعم الفواكه المخفّفة – الليمون ليم، الأناناس والفواكه البريّة. منتجات هذه التشكيلة لا تحتوي على السكر، وخالية من السّعرات الحراريّة والمحلّيات الاصطناعيّة والمواد الحافظة أو صبغات الطعام، وتحمل علامة جمعيّة السكّري الإسرائيليّة، على أنّها مناسبة للاستهلاك من قبل مرضى السكّري.

وكجزء من المسار الصّحي العالمي، الذي غزا البلاد أيضًا، أصبحت الصودا مشروبًا مفضّلًا بين جمهور كبير، جمهور يزداد عدده من عام إلى عام. وبات سوق الصودا التجاريّ من بين الأسواق الأكثر نموًّا بفئة المشروبات الخفيفة في العالم.
ع.ع.
 

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