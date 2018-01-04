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أخبار عربية وعالمية غارات اسرائيلية على أراض زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

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قطاع غزة غارات اسرائيلية على أراض زراعية بغزة
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غارات اسرائيلية على أراض زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-04 07:25:27 A A

 شنت طائرات حربية اسرائيلية فجر اليوم الخميس، عدة غارات على أراض زراعية وفارغة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفاد مصادر بغزة، أن الطائرات أطلقت أربعة صواريخ على الأقل تجاه تلك الأراضي القريبة من الحدود الشرقية لمدينة رفح بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قالت أن عدة قذائف هاون أطلقت من قطاع غزة في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء تجاه مجمع مستوطنات أشكول دون إصابات.

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