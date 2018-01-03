مجلس طرعان المحلي يوزع 600 منحة دراسية على الطلبة الأكاديميين

في نهاية الحفل قام رئيس المجلس المحلي ومدير قسم المعارف بتكريم أعضاء الكنيست د.احمد طيبي , والنائب د.يوسف جبارين والبروفيسور حسام حايك والأستاذ اشرف جبور

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" وسط أجواء احتفالية مميزة، وبمبادرة من رئيس مجلس طرعان المحلي السيد عماد الأمين دحلة وقسم التربية والتعليم في المجلس، وللسنة الثالثة على التوالي، اقيم مؤخرا، حفل توزيع المنح الدراسية على الطلبة الأكاديميين الطرعانيين، وذلك في المركز الجماهيري".





واضاف البيان :" قد كرس المجلس المحلي من ميزانيته 600 منحة بمبلغ قيمته 600 ألف شيكل، دعما لمسيرة طالبي وطالبات العلم.وحضر الحفل رئيس المجلس المحلي ونوابه وأعضاء المجلس المحلي، مدراء ومديرات المدارس وطاقم الموظفين في المجلس المحلي والمركز الجماهيري، وشخصيات اجتماعية ثقافية وسياسية اعتباريه ممثلة بالدكتور النائب احمد طيبي، والدكتور النائب يوسف جبارين، وطلاب الجامعات والمعاهد العليا، وضيوف الشرف البروفيسور حسام حايك والأستاذ أشرف جبور مدير عام جمعية رواد للتعليم العالي. افتتح الاحتفال عريف الحفل الأستاذ سامي عدوي مدير قسم التربية والتعليم بكلمة ترحيبية.وفي كلمته تحدث السيد عماد دحلة عن المعطيات والبيانات وزيادة النجاحات التي تشهدها المدارس في البلدة، وعن ارتفاع عدد الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا ومن خلال حديثه قال: القفزة النوعية التي حدثت في طرعان في الفترة الأخيرة لم تحدث من فراغ انما وليدة العمل المهني والدؤوب لقسم التربية والتعليم ومديره الأستاذ سامي عدوي وطاقم قسم المعارف، ومديري ومديرات المدراس ورياض الأطفال في طرعان".



وتابع البيان :"قدم البروفيسور حسام حايك، محاضرة شيقة وقيمة حول ابتكاراته العلمية التي أنجزها خلال مسيرته العلمية وخاصة في السنوات الأخيرة، تحدث من خلالها عن فريق عمله المتواجد في أكثر من مكان في العالم.تحدث كذلك النائب احمد الطيبي وفي خطابه امام الطلاب قال: المثابرون يحتلون القمة والمتميزون يحافظون عليها اما المبدعون فيصنعون قممًا جديدة.فثابروا وتميزوا وأبدعوا.

وذكر الدكتور النائب يوسف جبارين من خلال مداخلته أن المجتمع العربي يعتز بطلاب العلم. وأضاف أن حصول طرعان على جائزة التربية والتعليم في لم تأتِ صدفةً، وانما نتيجة عطاء واخلاص بالعمل وايمان بالرسالة التربوية والتعليمية والرقي بالخدمات والعمل المهني من قبل المجلس المحلي وقسم التربية والتعليم.في نهاية الحفل قام رئيس المجلس المحلي ومدير قسم المعارف بتكريم أعضاء الكنيست د.احمد طيبي , والنائب د.يوسف جبارين والبروفيسور حسام حايك والأستاذ اشرف جبور".