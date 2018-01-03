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مطبخ حلويات أسرع طريقة لتحضير براونيز الشوكولاطة الشهية

مطبخ

أسرع طريقة لتحضير براونيز الشوكولاطة الشهية
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أسرع طريقة لتحضير براونيز الشوكولاطة الشهية

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-05 14:10:49 A A

المقادير
- الزبدة : ملعقتان كبيرتان
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- البيض : 3 حبات
- طحين : ثلاث أرباع الكوب
- سكر : ثلاث أرباع الكوب
- مسحوق الكاكاو : ملعقتان كبيرتان
- الشوكولاطة : نصف كوب (مذوبة)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- في إناء نضع البيض والفانيليا ونحرك جيدًا، ثم نضع الزبدة والسكر مع استمرار التحريك.

2- نضيف الكاكاو والشيكولاتة، ثم الدقيق، مع استمرار التحريك، حتى يصبح خليط متجانس وسميك.

3- ونسكب الخليط في صينية، وندخلها فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 180، ونتركها لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج. 

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