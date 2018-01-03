أسرع طريقة لتحضير براونيز الشوكولاطة الشهية

المقادير

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- مسحوق الكاكاو : ملعقتان كبيرتان

- الشوكولاطة : نصف كوب (مذوبة)





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- في إناء نضع البيض والفانيليا ونحرك جيدًا، ثم نضع الزبدة والسكر مع استمرار التحريك.

2- نضيف الكاكاو والشيكولاتة، ثم الدقيق، مع استمرار التحريك، حتى يصبح خليط متجانس وسميك.

3- ونسكب الخليط في صينية، وندخلها فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 180، ونتركها لمدة 25 دقيقة أو حتى تمام النضج.