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السلطات المحلية اخبار المجالس طلاب اللقب الثاني في موضوع السلطة المحلية من جامعة حيفا يزورون مجلس مجد الكروم

السلطات المحلية

الشاغور طلاب من جامعة حيفا بزيارة لمجلس مجد الكروم
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طلاب اللقب الثاني في موضوع السلطة المحلية من جامعة حيفا يزورون مجلس مجد الكروم

رئيس المجلس سليم صليبي أطلع الطلاب على سير الامور الادارية والمسارات القانونية والعملية من مشاريع وتواصل مع الوزارات وتجنيد الميزانيات

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-01-03 17:29:54 A A

بعد اختيار مجلس مجد الكروم المحلي برئاسة سليم صليبي كسلطة محلية متميزة، اتخذ طلاب اللقب الثاني في موضوع السلطة المحلية من جامعة حيفا مجلس مجد الكروم كنموذج (بايلوت) لهم، اذ حلوا، اليوم الأربعاء، ضيوفاً على مجلس مجد الكروم والتقوا برئيسه سليم صليبي، الذي اطلعهم على سير الامور الادارية والمسارات القانونية والعملية من مشاريع وتواصل مع الوزارات وتجنيد الميزانيات بالاضافة الى اطلاعهم على موضوع الخرائط الهيكلية والمسطحات.


خلال الزيارة
هذا، وقامت عاملة قسم الهندسة المهندسة بيان علي موسى بتقديم شرح واف وشامل عن قسم الهندسة وتطرقت الى النواحي القانونية به، حيث اطلعتهم على الخرائط الهيكلية وقسائم البناء وقامت بالاجابة باسهاب على الاسئلة التي وجهت لها من قبل الطلاب الجامعيين من جامعة حيفا.

كذلك قامت هذه المجموعة من طلاب السلطة المحلية من جامعة حيفا بزيارة لمركز منى للبحوث الفضائية، وهناك اطلعوا على اخر المستجدات والتطورات والاختراعات من صنع الطلاب واستموا هناك ايضاً الى مداخلة قصيرة عن مركز منى واهدافه ونشاطه. 

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