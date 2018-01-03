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فنانين فن عربي ليال عبود تستقبل 2018 بإطلالة مثيرة..صور

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ليال عبود تستقبل 2018 بإطلالة مثيرة..صور
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ليال عبود تستقبل 2018 بإطلالة مثيرة..صور

أطلت ليال على الجمهور والحضور بإطلالة مثيرة وجريئة حملت توقيع مصمم الازياء اللبناني عقل فقيه

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-01-04 18:43:22 A A

أحيت الفنانة اللبنانية ليال عبود سهرة رأس السنة من خلال حفلتين اختارت ان تقدمهما في لبنان. وأطلت ليال على الجمهور والحضور بإطلالة مثيرة وجريئة حملت توقيع مصمم الازياء اللبناني عقل فقيه.



ليال بدأت أمسيتها بالسهرة الاولى والتي كانت في مربع بلازا بالاس - طبرجا حيث انطلقت عجلة السهرة مع أغنية "حاضر يا مستر" التي اشعلت الاجواء، وقد رافقت عبود فرقتها الاستعراضية التي قدمت لوحات خاصة نالت قبول الحاضرين. وبعد ان استقبلت العام الجديد انطلقت ليال عبود نحو مجمع " كاستيل ماري" في منطقة المنصف لاحياء حفلها الثاني واستمرت ساعات الفرح حتى بزوغ الفجر.

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