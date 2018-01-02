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أخبار عربية وعالمية إعلامية مصرية تعلن ترشّحها للانتخابات الرئاسية في مصر:النساء هم القوى المؤثرة

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إعلامية تعلن ترشّحها للانتخابات الرئاسية في مصر
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إعلامية مصرية تعلن ترشّحها للانتخابات الرئاسية في مصر:النساء هم القوى المؤثرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-03 07:19:15 A A

افتتحت المذيعة منال آغا برنامجها في حلقته الاولى لعام 2018 بمفاجأة لمشاهديها ومتابعين هذا البرنامج والذي يعرض على قناة الحدث المصرية أعلنت فيها عن خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

حيث بدأت آغا، خلال تقديمها برنامج مع منال آغا، حديثها على الهواء بإلقاء بيان جاء فيه مع المعايدة برأس السنة الميلادية: "أيها السادة والسيدات شعب مصر العظيم أنا قررت أن أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية خلال الأربع سنوات المقبلة، لأن نساء مصر هم القوى المؤثرة بكافة المنعطفات السياسية طوال الفترة الماضية".

وتساءلت آغا: "لم لا يكون لدينا أول رئيسة مصرية لجمهورية مصر العربية"، معتبرة أن "مصر لديها الكثير من المشاكل والتي أدت لتدهور جميع الخدمات" كما قالت. 

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