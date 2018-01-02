أجواء حفل ميريام فارس ليلة رأس السنة في الأردن..صور

حرصت ميريام على التقاط الصور التذكارية مع الحضور الذين عبروا عن فرحتهم بإستقبال العام الجديد بحضورها

أحيت ملكة المسرح ميريام فارس حفل ليلة رأس السنة في فندق الإنتركونتينتال الأردن. الحفل فاق جميع التوقعات حيث نفذت جميع البطاقات فور الإعلان عن هذا الحفل ، قدمت ميريام وصلتها الغنائية وسط تفاعل جمهورها الأردني الذين غنوا ورقصوا على جميع أغانيها.



ميريام فارس



كما حرصت ميريام على التقاط الصور التذكارية مع الحضور الذين عبروا عن فرحتهم بإستقبال العام الجديد بحضورها. اليكم صور حصرية من الحفل..