رجل (33 عامًا): زوجتي مدمنة مواقع تواصل اجتماعي وتلفزيون

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الرسالة كالتالي:

يا ريت لو تساعدوني لأني بمشكلة ومش عارف أحلها! انا زلمة متجوز عمري 33 سنة، مشكلتي هي أنه من فترة بعاني من إدمان مرتي على مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات على الفيسبوك! كل النهار بتكتب تعليقات وبتحط لايكات وبتدردش مع صاحباتها! وصار تهملني كتير مرات بروح من الشغل ما في أكل أو ناسية تعملاشي معين! وانا زهقت منها ومن هالعيشة! شو بتساوو لو انتو محلي؟



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