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مجتمع قصة من الحياة رجل (33 عامًا): زوجتي مدمنة مواقع تواصل اجتماعي وتلفزيون

مجتمع

رجل (33 عامًا): زوجتي مدمنة فيسبوك
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رجل (33 عامًا): زوجتي مدمنة مواقع تواصل اجتماعي وتلفزيون

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-03 15:04:01 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من رجل يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:  

يا ريت لو تساعدوني لأني بمشكلة ومش عارف أحلها! انا زلمة متجوز عمري 33 سنة، مشكلتي هي أنه من فترة بعاني من إدمان مرتي على مواقع التواصل الاجتماعي وبالذات على الفيسبوك! كل النهار بتكتب تعليقات وبتحط لايكات وبتدردش مع صاحباتها! وصار تهملني كتير مرات بروح من الشغل ما في أكل أو ناسية تعملاشي معين! وانا زهقت منها ومن هالعيشة! شو بتساوو لو انتو محلي؟ 


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