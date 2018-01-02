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مجتمع قصة من الحياة سيدة (43 عامًا): ابني المراهق يخرج من البيت كثيرا ولا يسمع الكلام

مجتمع

سيدة (43 عامًا): ابني المراهق يخرج من البيت كثيرا
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سيدة (43 عامًا): ابني المراهق يخرج من البيت كثيرا ولا يسمع الكلام

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-01-02 14:04:38 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من سيدة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية. 

الرسالة كالتالي:  

مرحبا لجميع زوار موقع العرب أنا سيدة عمري 43 عاما ابني عمره 15 سنة كثير الخروج من البيت لا يحب أن يجلس في المنزل أبدا حاولت أن اتفاهم معه دون جدوى ما الطريقة ليتعود على النظام وسماع الكلام. بالذات وانّ والده يعمل كثيرا خارج المنزل وأغلب أيام عمله تكون الورديات ليلية ساعدوني كيف أتصرف؟!


صورة توضيحيّة
 

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