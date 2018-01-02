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قصف اسرائيلي على موقع لحماس في قطاع غزة دون وقوع اصابات

كان صاروخ أطلق من قطاع غزة في وقت سابق من مساء أمس الاثنين في مجمع مستوطنات أشكول دون إصابات

الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2018-01-02 02:34:55 A نشر: 2018-01-02 02:34:55 A