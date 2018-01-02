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أخبار عربية وعالمية قصف اسرائيلي على موقع لحماس في قطاع غزة دون وقوع اصابات

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قطاع غزة قصف اسرائيلي على موقع لحماس في قطاع غزة
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قصف اسرائيلي على موقع لحماس في قطاع غزة دون وقوع اصابات

 كان صاروخ أطلق من قطاع غزة في وقت سابق من مساء أمس الاثنين في مجمع مستوطنات أشكول دون إصابات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-01-02 02:34:55 A A

شنت طائرات مروحية اسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، غارة على موقع للمقاومة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفاد مصادر بغزة، أن الطائرات أطلقت صاروخين على الأقل تجاه موقع البحرية التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس غرب خانيونس بالقرب من الميناء الجديدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وكان صاروخ أطلق من قطاع غزة في وقت سابق من مساء أمس الاثنين في مجمع مستوطنات أشكول دون إصابات.

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