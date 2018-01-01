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لأول مرة منذ أشهر: اجتماع كتلة القائمة المشتركة - هل قبل زحالقة بدخول العطاونة إلى الكنيست؟

صرّح النائب زحالقة في السابق لموقع العرب أنّه "لن تعقد اجتماعات الا باستقالة العطاونة، وأنّه لا يرى به عضوًا شرعيًا في الكنيست"

اجتماع اليوم هو مغاير كليًا ويناقض كل ما صرّح به زحالقة سابقًا. فهل يمكن اعتبار هذا الاجتماع اعترافًا من زحالقة والتجمع بالعطاونة عضوًا شرعيًا في الكنيست؟!

الكلية الاكاديمية اونو تفتح باب التسجيل للقب الاول في التربية والمجتمع الى كل المعنيين من شمال البلاد في تعلم لقب اول B.A في موضوع التربية والمجتمع

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2018-01-01 19:02:40 A نشر: 2018-01-01 19:02:40 A