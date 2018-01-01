لأول مرة منذ أشهر: اجتماع كتلة القائمة المشتركة - هل قبل زحالقة بدخول العطاونة إلى الكنيست؟
صرّح النائب زحالقة في السابق لموقع العرب أنّه "لن تعقد اجتماعات الا باستقالة العطاونة، وأنّه لا يرى به عضوًا شرعيًا في الكنيست"
اجتماع اليوم هو مغاير كليًا ويناقض كل ما صرّح به زحالقة سابقًا. فهل يمكن اعتبار هذا الاجتماع اعترافًا من زحالقة والتجمع بالعطاونة عضوًا شرعيًا في الكنيست؟!
علم موقع العرب أنّ الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، تعقد اجتماعًا، في هذه الأثناء من مساء اليوم الاثنين. علمًا أنّ الكتلة، والتي يرأسها النائب د. جمال زحالقة (التجمع)، لم تجتمع منذ أكثر من 4 أشهر، ولم يدع النائب زحالقة زملاءه في المشتركة لأي اجتماع في أعقاب احتجاجه واحتجاج حزبه التجمع على "عدم تنفيذ اتفاق التناوب". وعليه، فإنّ السؤال الكبير الذي يضعه هذا الاجتماع هل وافق زحالقة نيابة عن التجمع على دخول النائب يوسف العطاونة (الجبهة) بشكل فعلي إلى الكنيست لتنتهي أزمة التناوب؟
نواب المشتركة خلال اجتماع الكتلة هذا المساء
وكان قد صرّح النائب زحالقة في السابق لموقع العرب أنّه "نحن نرفض أي بديل ولن نقبل إلا بالتناوب وتطبيقه"، وأكّد أنّه "لن تعقد اجتماعات الا باستقالة العطاونة، وأنّه لا يرى به عضوًا شرعيًا في الكنيست"، كما قال. إلا أنّ اجتماع اليوم هو مغاير كليًا ويناقض كل ما صرّح به زحالقة سابقًا. فهل يمكن اعتبار هذا الاجتماع اعترافًا من زحالقة والتجمع بالعطاونة عضوًا شرعيًا في الكنيست؟!
الجدير ذكره أنّ حزب التجمع وقياداته، وأبرزهم سكرتير الحزب د. مطانس شحادة، طالب بتنفيذ اتفاق التناوب كاملا ليتسنى دخول مرشحته نيفين أبو رحمون إلى الكنيست، وحمّل الجبهة والعربية للتغيير مسؤولية "الأزمة"، كما ولوّح مرارًا وتكرارًا بالانسحاب من القائمة المشتركة.
ويذكر أنّ القائمة المشتركة لم تعقد جلستها الاسبوعية منذ نهاية شهر اكتوبر/ تشرين أول، حيث لم يدع رئيس الكتلة جمال زحالقة الى عقد الجلسة الاسبوعية احتجاجا على عدم تطبيق التناوب ودخول العطاونة الى الكنيست بدلا من ابراهيم حجازي الذي قدم استقالته في حينه.