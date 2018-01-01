النيابة العسكرية تقدّم لائحة إتهام ضد عهد التميمي: اعتداء والقاء حجارة وشغب وتحريض!

الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي:

نسب لعهد تهمة مهاجمة ضابط وجندي بالاضافة الى 5 أحداث أخرى هاجمت فيها أفراد قوات الأمن وألقت باتجاههم الحجارة وأعترضت عملهم بالاضافة الى المشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها



تمّ تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي، والدة عهد ولائحة اتهام بحق نور التميمي قريبتهما

تمّ، اليوم الاثنين، تقديم لائحة إتهام ضد الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، في المحكمة العسكرية بالضفة الغربية، ووجهت لها النيابة العسكرية تهم: مهاجمة أفراد قوات الأمن والقاء حجارة تجاههم وغيرها، بحسب ما جاء في الإدعاءات الإسرائيلية.



عهد التميمي في المحكمة العسكرية (28.12.2017)



وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، أنّه:"قدّمت اليوم الى المحكمة العسكرية في يهودا لائحة اتهام ضد عهد التميمي بمهاجمة ضابط وجندي في 15.12.2017 بالاضافة الى 5 أحداث أخرى هاجمت فيها أفراد قوات الأمن وألقت باتجاههم الحجارة وأعترضت عملهم بالاضافة الى المشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها"، بحسب ما أورده الجيش.



وتابع أفيخاي أدرعي في بيانه:"هذا، وتمّ تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي، والدة عهد، بسبب مشاركتها في حادث الاعتداء بالإضافة الى مشاركتها في حادث اخر في 08.12.2017 وبالتحريض على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ويذكر أنّ مع تقديم لائحة الاتهام طلبت النيابة العسكرية تمديد فترة اعتقال الاثنين حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن. ويشار أيضًا أنّه تمّ تقديم أمس لائحة اتهام بحق نور التميمي حول دورها في الحادث المذكور. وفي شأنها طلبت النيابة العسكرية أيضا تمديد فترة الإعتقال حتى انتهاء الإجراءات"، بحسب البيان.