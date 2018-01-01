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كوكتيل غرائب وطرائف شاهدوا - لندن تستقبل العام الجديد 2018 بالأضواء

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لندن تستقبل العام الجديد 2018 بالأضواء
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شاهدوا - لندن تستقبل العام الجديد 2018 بالأضواء

لم تتأخر ساعة بينغ بين الأسطورية عن الاحتفال إذ أعيد تشغيلها بالمناسبة لتدق إعلانا بحلول العام الجديد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters/xinhua)
نشر: 2018-01-01 16:21:51 A A

استقبلت بريطانيا العام الجديد 2018 بالألعاب النارية والأضواء الزاهية، في لندن وإيدنبرا وغيرها من المدن الكبرى. وحضر من 100 ألف شخص احتفال العام الجديد 2018 في متصف الليل على ضفاف نهر التاميز في لندن.


تصوير Reuters

ولم تتأخر ساعة بينغ بين الأسطورية عن الاحتفال إذ أعيد تشغيلها بالمناسبة لتدق إعلانا بحلول العام الجديد. وأقيم احتفال هوغماناي في إيدنبرا على الرغم من الرياح العاتية التي هبت على أجزاء من اسكتنلدا الأحد وبلغت سرعتها 76 ميلا في الساعة.

وخرج عشرات الآلاف في شوارع إيدنبرا للاحتفال بالعام الجديد، على الرغم من تحذيرات الأحوال الجوية. وفي وسط لندن شاركت في إحياء الحفل فنانات بينهن أريتا فرانكلين وأريانا غراندي ووفلورانس ولتش بمناسةب مرور مئة عام على حصول المرأة في بريطانيا على حق التصويت في الانتخابات.

وانتشر عدد قليل من أفراد الشرطة في أماكن الاحتفالات على الرغم من تسجيل أربع هجمات إرهابية في المدينة العام الماضي. ولكن الإجراءات الأمنية كانت صارمة بحضور أفراد الشرطة المسلحين. 


تصوير Reuters

الصور التالية تصوير شينخوا

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