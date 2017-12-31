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الشاب عنان زعبي: صديقي رضوان صبيحي توفي في تايلاند بعد سقوطه بنهر ولم يقفز عن شلال

ينتظر الشبان الثلاثة مع جثمان صديقهم الموجود بالمستشفى وترافقهم الحسرة، ينتظرون نهاية هذه الأعياد حيث تخرج كل المؤسسات في تايلاند لإجازة بما بينها شركة الطيران التي ستنقل الجثة إلى البلاد

الشاب عنان محمود زعبي:

صديقنا المرحوم رضوان لم يقفز ولم يخاطر ولم يفعل أي شيء خاطئ، كان يتجول معنا وكل شيء على ما يرام، وانزلق بشكل غير إرادي وحصل ما حصل

قبل سقوطه بلحظات أراد رضوان أن نلتقط صورة معًا، وقد كان يلتقط الصور في كل مكان نذهب إليه وينشرها على صفحته وكان غاية في السعادة في الرحلة التي كانت من أجمل الرحلات لولا ما حصل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-12-31 18:44:46 A نشر: 2017-12-31 18:44:46 A