الشاب عنان زعبي: صديقي رضوان صبيحي توفي في تايلاند بعد سقوطه بنهر ولم يقفز عن شلال
ينتظر الشبان الثلاثة مع جثمان صديقهم الموجود بالمستشفى وترافقهم الحسرة، ينتظرون نهاية هذه الأعياد حيث تخرج كل المؤسسات في تايلاند لإجازة بما بينها شركة الطيران التي ستنقل الجثة إلى البلاد
الشاب عنان محمود زعبي:
صديقنا المرحوم رضوان لم يقفز ولم يخاطر ولم يفعل أي شيء خاطئ، كان يتجول معنا وكل شيء على ما يرام، وانزلق بشكل غير إرادي وحصل ما حصل
قبل سقوطه بلحظات أراد رضوان أن نلتقط صورة معًا، وقد كان يلتقط الصور في كل مكان نذهب إليه وينشرها على صفحته وكان غاية في السعادة في الرحلة التي كانت من أجمل الرحلات لولا ما حصل
تناقلت وسائل الإعلام نقلًا عن وسيلة إعلام تايلاندية خبرًا مفاده أن الشاب المرحوم رضوان صبيحي من قرية كفر مصر، الذي لقي مصرعه يوم الجمعة في رحلة استجمامية بتايلاند، توفي بعد قفزه عن شلال يبلغ ارتفاعه 300 متر، الأمر الذي نفاه اليوم الشاب عنان محمود زعبي، المتواجد في تايلاند والذي رافق المرحوم رضوان في رحلته مع صديقين لهما واحد من كفر مصر وآخر من دبورية.
المرحوم مع صديقه
وقال الشاب عنان زعبي:"نتواجد في تايلاند منذ أكثر من اسبوعين، ووصلنا منذ أيام لجزيرة كوساموي بجنوب تايلاند، وكان من المزمع أن نتركها يوم غد الاثنين 1.1.2018، ونعود إلى بانكوك لنقضي هناك 4 أيام قبل العودة إلى البلاد، وما حصل أننا يوم الجمعة في ساعات الظهر (ساعات الظهر في تايلاند، تتزامن مع فترة الصباح في بلادنا بسبب الفارق الزمني)، كنا في جولة في الجزيرة هناك، وفجأة انزلق رضوان وسقط في نهر صغير مجاور للطريق، وارتطم رأسه بحجر وكانت المياه قوية جدًا فجرفته ولم تنجح محاولات إنقاذه إلى أن وصلت قوات الإنقاذ وأخرجته وكان قد فارق الحياة".
وأكمل الشاب حديثه عن رحلتهم التي تحولت من رحلة استجمام إلى جحيم:" قبل سقوطه بلحظات أراد رضوان أن نلتقط صورة معًا، وقد كان يلتقط الصور في كل مكان نذهب إليه وينشرها على صفحته وكان غاية في السعادة في الرحلة التي كانت من أجمل الرحلات لولا ما حصل، ومن المهم بالنسبة لي أن نشرح للناس كيف حصل الحادث، حتى لا يظلموا صديقنا المرحوم رضوان، فهو لم يقفز ولم يخاطر ولم يفعل أي شيء خاطئ، كان يتجول معنا وكل شيء على ما يرام، وانزلق بشكل غير إرادي وحصل ما حصل".
وفي الوقت الذي تحتفل به تايلاند بكل من فيها برأس السنة، ينتظر الشبان الثلاثة مع جثمان صديقهم الموجود بالمستشفى وترافقهم الحسرة، ينتظرون نهاية هذه الأعياد حيث تخرج كل المؤسسات في تايلاند لإجازة بما بينها شركة الطيران التي ستنقل الجثة إلى البلاد، ومن المتوقع أن تستكمل الإجراءات يوم الأربعاء وسيصل الجثمان إلى البلاد بنهاية الأسبوع ليتم تشييعه في كفر مصر الحزينة، التي تستقبل العزاء منذ يوم الجمعة وسط صدمة شديدة.
المرحوم رضوان حسين صبيحي