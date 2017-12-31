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أخبار محليات دار الارقم قسم الطالبات الحركة الاسلامية في مدينة الطيبة يختتم اسبوعه الاول

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المثلث الجنوبي دار الارقم قسم الطالبات الحركة الاسلامية في الطيبة
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دار الارقم قسم الطالبات الحركة الاسلامية في مدينة الطيبة يختتم اسبوعه الاول

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-31 03:39:52 A A

اختتم الاسبوع الاول من فعاليات الارقم الشتويه التي تحمل شعار ((سنصنع فرحا بالالوان ))حيث يضم البرنامج فعاليات تربوية وترفيهية هادفة لاستثمار واستغلال الوقت بكل ما هو مفيد وممتع للطالبات باجواء مفرحة ومن الفعاليات المميز لهذا الاسبوع ورشة رشة سكر شاركت الطالبات باعداد كعكة خاصة واكتساب معلومات جديدة واستثمار الطاقات وتوجيه الطالبات لاكتشاف قدراتهن .. حيث شاركن الطالبات ليقضين اجمل اوقاتهم في صنع الفرح بالألوان والفقرات المميزة. 

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