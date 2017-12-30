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ثقافة جنسية الزوج والزوجة الحيرة والتردد عند اتخاذ قرار الانفصال.. إليكم هذه المعلومات والنصائح!

ثقافة جنسية

الحيرة والتردد عند اتخاذ قرار الانفصال..
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الحيرة والتردد عند اتخاذ قرار الانفصال.. إليكم هذه المعلومات والنصائح!

 

إليك بعض المعلومات والمؤشرات في العلاقة الزوجية والتي تؤكد لك صوابية هذا القرار! تابعي معنا..

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-01-01 07:16:56 A A

بعد أن تمرّ العلاقة الزوجية بمشاكل عديدة وبظروف يصعب الاستمرار بها والتعامل معها، قد يخطر ببال المراة الطلاق، الذي يترافق مع الخوف والحيرة والتردد عند اتخاذ قرار الانفصال بشكل نهائي.. إليك بعض المعلومات والمؤشرات في العلاقة الزوجية والتي تؤكد لك صوابية هذا القرار! تابعي معنا..


صورة توضيحية

- علاقة يملؤها الرهبة والتخوين، زوج مريض بالشك، لا يثق حتى بخياله سيصعب عليك الحياة والتعايش معه. 

 

- أي عنف يرتكبه الطرفين، وهو غالباً يكون من طرف الزوج لا يمكن التساهل تجاهه. وهو مؤشر على ضرورة إنهاء العلاقة.

 

 

 

- الاختلاف هو سنة الحياة، لكن الأزواج غير المتفاهمين مع الوقت قد تزداد نسبة خلافاتهم، ما يجعل حياتهما أصعب. فالاختلاف وعدم التوافق الدائم والعناد أيضاً بين الزوجين قد يكون الحل الوحيد لها الانفصال.

- الفتور والبعد عن ممارسة العلاقة الحميمية بين الزوجين يعد من أكثر المؤشرات التي تعبر عن وجود خطوة خطيرة نحو الطريق للطلاق، لأن هذا البعد يعد مؤشراً لتوترات كثيرة بين الطرفين ونتاج لمشاكل سبقت هذا الفتور.

 

- بعد سنوات من الزواج قد لا يجد أحد الزوجين حديثاً مشتركاً بينهما، وقد تختفي الكلمات الجميلة والجمل المعسولة، وتنطفأ تدريجياً المشاعر الرومانسية. لذلك إذا لم يبذل الزوجان جهداً لكسر هذا الملل والصمت فسوف تكون النهاية انفصال نفسي وجسدي أيضاً.

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